YKS başvuruları ne zaman sona erecek? YKS sınavları ne zaman yapılacak?

YKS başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. Binlerce aday hayalini kurdukları üniversitede eğitim alabilmek için bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da başvuru işlemlerini sürdürüyor. Haziran ayı içerisinde üç farklı oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı için son başvuru tarihi 3 Mart olarak açıklandı. Adaylar her bir oturum için 70 TL başvuru ücreti ödeyecek. Üç oturuma da katılmayı planlanlayan adayların ödeyeceği ücret 210 lira olacak.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS başvuruları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yapılabileceği gibi ÖSYM büroları aracılığı ile de yapılabilecek. ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

YKS SINAV TARİHLERİ

2020 YKS (TYT - AYT - YDT) NE ZAMAN?

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir

Temel Yeterlik Testi (TYT) 20 Haziran

Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 21 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır.