YKS başvurusu nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman? 2020 TYT, AYT YDT sınav tarihleri

YKS başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. Hayalini kurdukları Üniversitede eğitim almak isteyen adaylar ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan YKS sınavı için başvurularını yapmaya devam ediyor. ÖSYM resmi sitesi üzerinde geçerli fotoğrafı olan adaylar resmi internet sitesi üzerinden, resmi site üzerinde geçerli fotoğrafı olmayan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki ÖSYM tarafından alınan YKS başvurularında son gün ne zaman?

2020 YKS (TYT - AYT - YDT) NE ZAMAN?

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir

Temel Yeterlik Testi (TYT) 20 Haziran

Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 21 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS başvuruları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yapılabileceği gibi ÖSYM büroları aracılığı ile de yapılabilecek. ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 70,00 TL ödenmesi gerekiyor. YKS başvuru ücretini yatırma işleminde son gün 4 Mart 2020 olarak belirlendi.

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