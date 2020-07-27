YKS İki yıllık (Önlisans) taban puanları | Üniversite 2020 iki yıllık taban puanları ve başarı sıralaması

İki yıllık önlisans taban puanları adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler önlisans taban puanlarına çevrildi. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından aldıkları puanlara göre Üniversitelerin iki yıllık bölümlerini tercih edecek olan adaylar Üniversite taban puanlarını araştırmaya devam ediyor. İşte 2019 yılı Üniversitelerin iki yıllık bölümleri ve taban puanları...

İki yılık önlisans bölümleri için tercih işlemleri Temel Yeterlilik sınavından alınan puana göre yapılıyor. TYT sınav puanına göre tercih yapacak olan adaylar Özel veya devlet üniversitelerinde yer alan bölümleri tercih edebilecek.

2019 YILI YKS İKİ YILLIK (ÖNLİSANS) TABAN PUANLARI EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLAR

ÜNİVERSİTE İKİ YILLIK ÖNLİSANS BÖLÜMLER

Acil Durum ve Afet Yönetimi (2 Yıllık)

Adalet (2 Yıllık)

Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık)

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık)

Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık)

Anestezi (2 Yıllık)

Arıcılık (2 Yıllık)

Aşçılık (2 Yıllık)

Atçılık ve Antrenörlüğü (2 Yıllık)

Atık Yönetimi (2 Yıllık)

Avcılık ve Yaban Hayatı (2 Yıllık)

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (2 Yıllık)

Bağcılık (2 Yıllık)

Bahçe Tarımı (2 Yıllık)

Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık)

Basım ve Yayın Teknolojileri (2 Yıllık)

Basın ve Yayıncılık (2 Yıllık)

Bilgi Güvenliği Teknolojisi (2 Yıllık)

Bilgi Yönetimi (2 Yıllık)

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (2 Yıllık)

Bilgisayar Operatörlüğü (2 Yıllık)

Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık)

Bilgisayar Teknolojisi (2 Yıllık)

Bitki Koruma (2 Yıllık)

Biyokimya (2 Yıllık)

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık)

Boya Teknolojisi (2 Yıllık)

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık)

Coğrafi Bilgi Sistemleri (2 Yıllık)

Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık)

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)

Çevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık)

Çevre Sağlığı (2 Yıllık)

Çevre Temizliği ve Denetimi (2 Yıllık)

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi (2 Yıllık)

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık)

Çocuk Gelişimi (2 Yıllık)

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (2 Yıllık)

Çini Sanatı ve Tasarımı (2 Yıllık)

Deniz Brokerliği (2 Yıllık)

Denizci Sağlığı (2 Yıllık)

Deniz Ulaştırma ve İşletme (2 Yıllık)

Deniz ve Liman İşletmeciliği (2 Yıllık)

Deri Konfeksiyon (2 Yıllık)

Deri Teknolojisi (2 Yıllık)

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi (2 Yıllık)

Dijital Medya ve Pazarlama (2 Yıllık)

Dış Ticaret (2 Yıllık)

Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık)

Diyaliz Taban Puanları (2 Yıllık)

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi (2 Yıllık)

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (2 Yıllık)

Döküm (2 Yıllık)

Eczane Hizmetleri (2 Yıllık)

Elektrik (2 Yıllık)

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık)

Elektrikli Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık)

Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık)