YKS konuları 2020! İşte matematik, fizik, edebiyat 12.sınıf 1.dönem konuları! AYT-TYT konuları
YKS'nin geçtiğimiz günlerde 25-26 Temmuz tarihinde yapılacağı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, müfredat ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada, 12.sınıf öğrencilerinin 9, 10, 11.sınıf müfredatlarının yanında 12.sınıfın birinci dönem derslerinden sorumlu olacağı yer aldı. İşte 12.sınıf 1.dönem matematik, fizik, edebiyat ve kimya konuları...
YKS 2020 konuları sınava hazırlanan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. YKS'nin ertelenmesinin yanında aynı zamanda konu değişikliği yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YKS'de öğrencilerin sorumlu olacağı sınıflar ile ilgili bilgi verdi. AYT ve TYT konuları araştırılıyor. Peki 2020 YKS konuları nedir?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:
"YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar.
YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz.
Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11.sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar."
12.SINIF 1.DÖNEM EDEBİYAT KONULARI
Edebiyat İle Düşünce Akımları/Felsefe Arasındaki İlişki
Edebiyat İle Psikoloji ve Psikiyatri Arasındaki İlişki
Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler
İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri
Yazım ve Noktalama
1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye
Küçürek (Minimal) Hikâye
Kelimede Anlam
Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı
Cumhuriyet Dönemi (1923-1960)
Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı
Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
İkinci Yeni Şiiri,
Dinî Değerleri, Geleneğe Duyarlılığı ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir
1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir
1980 Sonrası Türk Şiiri
12. SINIF 1.DÖNEM MATEMATİK KONULARI
Üslü ve Köklü İfadeler
Bilinçli Tüketici Aritmetiği
Üstel Fonksiyon Logaritma
Fonksiyonu Üstel,
Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
Gerçek Sayı Dizileri
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
Trigonometrik Denklemler
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
12. SINIF 1.DÖNEM KİMYA KONULARI
Kimya ve Elektrik İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
Elektrot Potansiyelleri
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
Elektroliz
Korozyon
12. SINIF 1.DÖNEM İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
Millî Mücadele
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
12. SINIF 1.DÖNEM FİZİK KONULARI
Çembersel Hareket
Düzgün Çembersel Hareket
Dönerek Öteleme Hareketi
Açısal Momentum
Kütle Çekim Kuvveti
Kepler Kanunları
Basit Harmonik Hareket
Basit Harmonik Hareket
Dalga Mekaniği
Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
Elektromanyetik Dalgalar
12. SINIF 1.DÖNEM COĞRAFYA KONULARI
Ekstrem doğa olayları ve etkileri
Gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri
Beşeri Sistemler
Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri
Şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler
Ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri
Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri
Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri
Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin ilişkisi
Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişimi
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yeri
Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri
Tarihî ticaret yolları ve Türkiye’nin konumu
Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri