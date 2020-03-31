YKS konuları 2020! İşte matematik, fizik, edebiyat 12.sınıf 1.dönem konuları! AYT-TYT konuları

YKS 2020 konuları sınava hazırlanan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. YKS'nin ertelenmesinin yanında aynı zamanda konu değişikliği yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YKS'de öğrencilerin sorumlu olacağı sınıflar ile ilgili bilgi verdi. AYT ve TYT konuları araştırılıyor. Peki 2020 YKS konuları nedir?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar.

YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz.

Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11.sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar."

12.SINIF 1.DÖNEM EDEBİYAT KONULARI

Edebiyat İle Düşünce Akımları/Felsefe Arasındaki İlişki

Edebiyat İle Psikoloji ve Psikiyatri Arasındaki İlişki

Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler

İlk Örneklerden Günümüze Türkçenin Önemli Sözlükleri

Yazım ve Noktalama

1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye

Küçürek (Minimal) Hikâye

Kelimede Anlam

Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı

Cumhuriyet Dönemi (1923-1960)

Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı

Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir

Garip Akımını Temsil Eden Şiir

İkinci Yeni Şiiri,

Dinî Değerleri, Geleneğe Duyarlılığı ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir

1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir

1980 Sonrası Türk Şiiri

12. SINIF 1.DÖNEM MATEMATİK KONULARI

Üslü ve Köklü İfadeler

Bilinçli Tüketici Aritmetiği

Üstel Fonksiyon Logaritma

Fonksiyonu Üstel,

Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

Gerçek Sayı Dizileri

Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri

Trigonometrik Denklemler

Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

12. SINIF 1.DÖNEM KİMYA KONULARI

Kimya ve Elektrik İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı

Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler

Elektrot Potansiyelleri

Kimyasallardan Elektrik Üretimi

Elektroliz

Korozyon

12. SINIF 1.DÖNEM İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

Millî Mücadele

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya

II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya

II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya

Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye

21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

12. SINIF 1.DÖNEM FİZİK KONULARI

Çembersel Hareket

Düzgün Çembersel Hareket

Dönerek Öteleme Hareketi

Açısal Momentum

Kütle Çekim Kuvveti

Kepler Kanunları

Basit Harmonik Hareket

Basit Harmonik Hareket

Dalga Mekaniği

Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı

Elektromanyetik Dalgalar

12. SINIF 1.DÖNEM COĞRAFYA KONULARI

Ekstrem doğa olayları ve etkileri

Gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri

Beşeri Sistemler

Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri

Şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri

Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler

Ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri

Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri

Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler

Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin ilişkisi

Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişimi

Dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yeri

Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri

Tarihî ticaret yolları ve Türkiye’nin konumu

Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri