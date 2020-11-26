YKS ne zaman 2021? YKS konuları neler, 2021 YKS konuları belli oldu mu?

YKS 2021 yılında yine sayısız öğrencinin yükseköğrenime geçmesi için düzenlenecek. Koronavirüs nedeniyle olağanüstü şekilde geçen 2020 YKS sınavının ardından yeni yılda öğrenciler, pandemi olmadan girecekleri YKS hayal ediyor. YKS'de çıkacak konular neler? TYT, AYT ve YDT olarak üç oturumda düzenlenen YKS sınavında hangi konular yer alacak?

2021 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavı her yıl gerçekleştiriliyor. 2020 yılının son buluyor olmasıyla birlikte 2021 YKS sınav tarihi sorgulanıyor. En sonraki sınav haziran ayında hayat geçirilmişti. 2021 YKS için henüz tarih verilmedi fakat yine aynı dönemde yapılması bekleniyor.

YKS KONULARI NELER?

Koronavirüs nedeniyle eğitimin bir kısmını uzaktan gerçekleştiren MEB, öğrencilerin YKS sınavında bazı konulardan muaf olacaklarını ve bunun sadece 2020 sınavında geçerli olduğunu duyurmuştu. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 8 ve 12. sınıfların tüm müfredattan sorumlu olacaklarını açıklamıştı. EBA üzerinden sunulan ders anlatımlarını kapsayan örnekler, içerikler, deneme sınavı hazırladıklarını bildiren Selçuk, bu nedenle YKS de öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olmaları bekleniyor. Bakan Selçuk, "Bu sene öğrencilerimizin, müfredatın tamamından sorumlu olmasını ve ölçme değerlendirme açısından okullarda sınav yapılması konusunu gündeme getiriyoruz. Resmi açıklamayı yakında yapacağız. İlkokulda sınav yok, ortaokullar, liseler için yani mevzuatta sınav muhatabı olan bütün çocuklarımız için sınavlarımızı okullarda yapacağız." diye konuşmuştu.

2020 YKS'de; TYT sınavında 40 Temel Matematik, 40 Temel Türkçe, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji ayrıca 5 din, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya olmak üzere toplam 120 soru soruldu.