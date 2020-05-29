YKS sınav yeri öğrenme ekranı açıldı mı? YKS sınav yeri değiştirme nasıl yapılacak?

YKS sınav yerleri nasıl değiştirilecek? sorusunun cevabı merak ediliyor. YKS, 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava yaklaşırken ÖSYM, YKS sınav yerleri ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Öğrenciler sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediyor. YKS sınav yeri öğrenme ekranı ne zaman açılacak?

YKS SINAV YERLERİ NASIL DEĞİŞTİRİLECEK?

ÖSYM sınav yerleri ile ilgili bir duyuru yaptı;

Duyuruda, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adaylar, sınav merkezi değişiklik taleplerini dilekçe gibi yollarla daha önce ÖSYM'ye göndermiş olan adaylar dahil, sınav merkezi değişikliği taleplerini, değerlendirilmek üzere 29 Mayıs 09.00-23.59 saatleri arasında 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden Başkanlığımıza iletebileceklerdir." bilgisi verildi.

YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

27-28 Haziran tarihinde yapılacak YKS'nin sınav yerleri henüz belli olmadı. Açıklandığı zaman detaylar haberde olacak.