YKS sınavları ne zaman yapılacak? 2020 YKS konuları nelerdir?

YKS sınavının ertelenmesinin ardından öğrenciler YKS sınavının hangi tarihler arasında gerçekleştirileceğini araştırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde YÖK başkanı Yekta Saraç tarafından yapılan açıkşlama ile Üniversite sınavının ertelendiğinin duyurulmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından açıklamalar peş peşe geldi. Peki YKS sınavları hangi tarihlerde yapılacak. YKS konuları neler olacak?

YKS 2020 KONULARI NELER?

Buna göre, YKS'de üniversite adayları, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12'nci sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

YKS, 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

2020 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'nin ertelenmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Aygün açıklamasında, "2020-YKS 25-26 Temmuz tarihlerinde uygulanacaktır. TYT 25 Temmuz, AYT ve YDT 26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Adaylarımız rahat olsun. Oluşabilecek her duruma karşı, tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. YKS tarihlerinin ertelenmesiyle değişen, güncel sınav takvimimizi adaylarımızla ve kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.