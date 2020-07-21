YKS sonuçları erken açıklanacak mı? Gözler ÖSYM'den yapılacak olan açıklamaya çevrildi
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 27-28 Haziran tarihleri arasında üç farklı oturumda gerçekleştirilen YKS'nin ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak içerisidne beklemeye başladı. ÖSYM tarafından 28 Temmuz olarak duyurulan sonuç açıklanma tarihinin ardından adaylar sonuçların erken açıklanma ihtimalini de döz önünde bulundurarak araştırmalarına başladı. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Binlerce adayın merak içerisinde araştırmayı sürdürdüğü 27-28 Haziran tarihleri arasında ÖSYM tarafından üç ayrı oturumda gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar sonuçlar için bekleyişe başladı. ÖSYM tarafından açıklanan sonuç takvimine göre YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak.
Adaylar YKS sonuçlarının erken açıklanma ihtimalini de göz önünde bulundurarak araştırmalarına başladı. Peki YKS sonuçları erken açıklanır mı?
ÖSYM tarafından belirtilen tarihler genelde o sınavın açıklanması için belirtilen son tarih olarak dikkat çekiyor. ÖSYM son yıllarda yaptığı sonuç açıklama süresince bazı sınavları belirttiği tarihlerden önce adaylara duyurdu. YKS sonuçları içinde benzer bir durum yaşanması mümkün görünüyor. ÖSYM tarafından konuaya dair henüz net bir açıklama yapılmasa da sonuçların bu hafta içerisinde açıklanacağı beklentisi oldukça yüksek...