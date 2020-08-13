YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihlerin son günü ne zaman?

YKS tercihleri için zaman daralıyor. Yarın tercihler için son gün... Henüz başvuru yapmayanlar elini çabuk tutmalı...Tercihlerini yapanların aklında ise sonuçların ne zaman açıklanacağı yer alıyor işte detaylar...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS tercih sonuç tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı. Geöen yıl 29 Temmuz'da sona eren tercihlerin sonuçları 6 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu süre hesap edildiğinde 2020 YKS tercih sonuçlarının 22 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu