YÖKDİL ne zaman ? 2020 YÖKDİL- 2 başvuruları başladı mı, sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için geri sayım başladı. Kariyer planlaması yapanlar için önemli bir yere sahip olan YÖKDİL, 2020 yılında ikinci kez yapılacak. ÖSYM tarafından alınan başvuruları 21 Ekim – 2 Kasım tarihlerinde alınmıştı. YÖKDİL başvuru şartları neler?

YÖKDİL NE ZAMAN?

ÖSYM sınavlarından olan YÖKDİL-2 başvuruları 21 Ekim – 2 Kasım'da yapıldı ve geç başvuru da 9 Kasım'da tamamlandı. Sınava hazırlana adaylar için, ÖSYM snav takviminde yer alan bilgiye göre YÖKDİL 2020 yılında 13 Aralık tarihinde düzenlenecek.

YÖKDİL-2 SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sınava giren adayların sonuçlarının değerlendirme işleminin tamamlanmasının ardından ilanı ise 14 Ocak 2021 tarihinde olacak.

YÖKDİL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sınava; Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek isteyen adaylar katılabileceklerdir.

SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.