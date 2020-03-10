10.03.2020 - 15:32 | | DHA
Yunanistan Meriç kıyısına dikenli ve jiletli tel çekiyor
Edirne'de göçmenlerin geçiş yaptığı Meriç Nehri kıyısına, Yunan askerleri tarafından dikenli ve jiletli tel örgü çekilmeye başlandı.
Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen göçmenlerin Edirne'ye gelişleri devam ederken, yoğunluk Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde yaşanıyor. Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı'nı kapatan Yunanistan, bölgede bekleyen göçmenlere de sert müdahalelerde bulunuyor. Geçişlere karşı önlemlerini üst seviyeye çıkaran Yunanistan, bugün, Edirne'nin Doyran köyü yakınlarında, Meriç Nehri kıyısına jiletli ve dikenli tel çekmeye başladı.
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