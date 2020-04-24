Yüsra İsminin Anlamı Nedir? Yüsra Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Yüsra Arapça kökenli bir isimdir. Arapçadan Türkçeye yerleşmiş olarak günümüzde sıkça tercih edilen isimler arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumu açısından ise bu ismin anlamı ‘kolaylık’ olarak biliniyor.

Yüsra Ne Demek?

Yüsra kelime anlamı olarak ‘kolaylık’ şeklinde bilinmektedir. Herhangi bir durumun ya da olgunun kolaylığı anlamı üzerinden de ele alınabilmektedir. Özellikle kulağa gelen hoş tınısı ve anlamı ile beraber son dönemlerin en ilgi gören isimler arasında yer almaktadır. Kız çocukları için bu ismi keyifle kullanabilir ve minik yavrunuza güzel bir ad verebilirsiniz.

Yüsra İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Yüsra ismi için en çok merak edilen konular arasında Kur'an'da geçip geçmediğidir. Bu ismin Kur’an-ı Kerim'de yer aldığını söylemek mümkün. Özellikle inşirah ve talak surelerinde geçmektedir. İnşirah Suresi 6. ve 7. ayetler, talak suresi ise 7. ayettir. Bu anlamı ve Kur’an-ı Kerim'de geçmesi üzerinde Yüsra ismini değerlendirebilirsiniz. Kız çocukları için son dönemlerin en çok tercih edilen isimleri arasında yer almaktadır. Bu ismi farklı isimlerle bir araya getirebilir ya da tek başına kullanabilirsiniz.