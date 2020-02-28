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28.02.2020 - 09:36 | | İHA

Son dakika: Yüzlerce kişi tarlalardan geçerek, sınıra ulaşmaya çalışıyor

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki iddiaların ardından mülteciler, Bulgaristan ve Yunanistan sınırı bulunan Edirne’ye akın etti.

Son dakika: Yüzlerce kişi tarlalardan geçerek, sınıra ulaşmaya çalışıyor

Yüzlerce düzensiz göçmen Kapıkule Sınır Kapısı’na yürürken, şehrin muhtelif noktalarında da onlarca düzensiz göçmen toplanarak, gruplar oluşturuyor. Göçmenlerin, İstanbul’dan taksilerle geldikleri görülüyor.

Mülteciler, Pazarkule Sınır Kapısı’na ulaşmak için tarlalardan geçerek, Meriç Nehri’ne ulaşmaya çalışıyorlar.

Son dakika: Yüzlerce kişi tarlalardan geçerek, sınıra ulaşmaya çalışıyor

Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu
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