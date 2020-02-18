18.02.2020 - 10:10 |
Zalim İstanbul 31. son bölüm kesintisiz izle! Zalim İstanbul 32. yeni bölüm fragmanı yayında
Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Zalim İstanbul 31. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Ekrana gelen Zalim İstanbul son bölümde Nedim, Cenk ve Cemre'yi kurtarırken Agah tüm bunların sorumlusu olan adamı yakaladıktan sonra bu olayın Şeniz ile bir alakası olup olmadığını sordu. Bunun yanı sıra Cenk, annesi Şeniz tarafından babasının Mümtaz olduğu gerçeğini öğrendi. Cenk'in aldığı bu haber işlerin içinden çıkılmaz bir hale gelmesi anlamına geliyordu. Ekrana gelen Zalim İstanbul dizisi son bölüm ardından 32. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
Zalim İstanbul dizisi 31. son bölüm ile ekrana geldi. Dizinin ekrana gelen son bölümünü kaçıran takipçiler son bölüm izleme linkini araştırmaya devam ediyor. Ekrana gelen Zalim İstanbul dizisi son bölümde Cenk, tüm samimiyeti ile Cemre'ye gerçekleri anlatırken Cemre'yi ne kadar çok sevdiğini itiraf etti. Nedim, donmak üzere olan çifti son anda kurtarırken Cenk'in itirafları Cemre'yi etkilemeyi başardı. Nedim'in yapayalnız kalırken Cenk ve Cemre arasında gerçek bir aşkın temelleri atılmaya başlandı. İşte Zalim İstanbul 31. son bölüm ve 32. yeni bölüm fragmanı...
ZALİM İSTANBUL 31. SON BÖLÜM
ZALİM İSTANBUL 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI