Zemin bozuk evler milyonluk

Bölgede 1 milyon lira ve üstü bedelle satışa çıkarılan dairelerin bulunduğu projeler de depremden etkilendi. Bayraklı’da bulunan 7 katlı Özemeksan İkon Sitesi’nin birçok noktasında sıva çatlakları oluştu. Özemeksan İnşaat Satış Müdürü Dilan Güç, “Binada şu an ekstrem bir durum söz konusu değil. Teknik inceleme yapıldı, problem yok. Boya ve sıva dökülmeleri dışında sıkıntı söz konusu değil. Kolonlarda da problem söz konusu değil” dedi. İnşaatı süren bir lüks site olan 6 katlı Modda Suites Residence’ın duvarlarında da çatlakların oluştuğu gözlendi. Çatlaklar, işçiler tarafından sıvanarak kapatıldı. Binaların mühendisliğini yapan inşaat mühendisi İlker Yıldırım, deprem sonrası oluşan çatlaklarla ilgili şunları söyledi: “Bu çatlaklar gayet normal. Binaların taşıyıcı sistemlerinde herhangi bir sorun yok.”