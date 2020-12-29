MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Zeytin toplamaya gitti, bir daha dönmedi!
ABONE OL
29.12.2020 - 09:20 |

Zeytin toplamaya gitti, bir daha dönmedi!

Aydın’ın Germencik ilçesinde, yeğeni ve bir arkadaşı ile zeytin toplamaya gittiği bahçede kaybolan Hakkı Gençoğlu'ndan (32), 7 gündür haber alınamıyor. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmalarına, bugün yağmur nedeniyle ara verildi.

Zeytin toplamaya gitti, bir daha dönmedi!

İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde yaşayan Hakkı Gençoğlu, geçen 22 Aralık günü,  Germencik ilçesindeki ablasını ziyarete gitti. Gençoğlu, ablası ile görüştükten sonra da yeğeni Onur Ballı ve arkadaşı Ali Tereli ile Alangüllü Mahallesi yakınlarındaki bir bahçeye zeytin toplamaya gitti.

Gençoğlu, akşam saatlerinde beraberindekilere bahçenin diğer tarafındaki ağaçlarda zeytin olup olmadığına bakıp geleceğini söyleyerek, Ballı ve Tereli'nin yanından ayrıldı. Ancak Gençoğlu, uzun süre dönmedi. Bunun üzerine aileye haber verildi. Gece yarısına kadar yapılan aramalardan sonuç alınmayınca aile, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, Gençoğlu'nun birlikte zeytin toplamaya gittiği yeğeni Onur Ballı ve arkadaşı Ali Tereli'yi gözaltına aldı. Ballı ve Tereli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma, AFAD ekiplerinin de katılımıyla bölgede geniş çaplı arama başlattı. Henüz sonuç alınamayan arama-kurtarma çalışmalarına bugün havanın yağmurlu olması nedeniyle ara verildi.

Hakkı Gençoğlu'nun ağabeyi Metin Gençoğlu, eniştesi Şaban Ballı ve diğer yakınları, yağmura rağmen aramalarını sürdürüyor.

Şaban Ballı, kayınbiraderinin hayatından endişe ettiklerini belirtip, yetkililerden yardım istedi.

 

İstanbul'da PKK operasyonu: 4 gözaltıİstanbul'da düzenlenen operasyonda korsan gösteri ve eylem yapacakları bilgisine ulaşılan 4 şüpheli gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

19 yaş küçük eşine banyoda dehşeti yaşatmıştı! Flaş gelişme

19 yaş küçük eşine banyoda dehşeti yaşatmıştı! Flaş gelişme

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

İstanbul akılalmaz soygun!

İstanbul akılalmaz soygun!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet