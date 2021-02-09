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09.02.2021 - 09:22 | | DHA

Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi; Fırtına nedeniyle suya gömüldü

İstanbul Zeytinburnu’nda fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturan 108 metrelik Comoros bayraklı STREAMLINE isimli gemi dün akşam yan yatarak sular içinde kaldı. Öte yandan 53 yaşındaki Kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşındaki Nurlan Glinjov'u kurtarıldı.

Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi; Fırtına nedeniyle suya gömüldü

Marmara Denizi'nde şiddetli fırtınanın etkisiyle geçtiğimiz hafta, Zeytinburnu, Ahırkapı'da Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLINE" isimli kargo gemisi karaya sürüklenmişti.

Sancak tarafından karaya oturduğu belirtilen gemi için, olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiş ve varagele sistemiyle Azerbaycanlı 53 yaşındaki Kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşındaki Nurlan Glinjov'u kurtarılmıştı. Geminin sol kısmı dün akşam etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle yan yatarak sular içinde kaldı.

Geminin karadan yaklaşık 1 metre denize doğru çekildiği görüldü.

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