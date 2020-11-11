Bilgisayar İşletmeni Nedir, Nasıl Olunur? Bilgisayar İşletmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Bilgisayar operatörleri, bilgisayar donanımını korumalı ve ortaya çıkan sorunları çözmelidir. Bir bilgisayar operatörünün görevleri, bilgisayar sistemine bağlı olarak değişir.



Bilgisayar İşletmeni Nedir?



Bilgisayar operatörleri, bilgisayar donanım sistemlerinin işleyişini yönetir. Genellikle mini bilgisayarlar, ana bilgisayarlar ve kişisel bilgisayar ağları dahil olmak üzere çoğu bilgisayar türüyle çalışmaları gerekir.



Bilgisayar operatörleri, bilgisayar işlemlerini yürütmenin yanı sıra bilgisayar sistemlerinin ve donanımlarının iyi çalışır durumda olmasını sağlamaktan sorumludur. Görevleri arasında, programlarını sürdürmek, bilgisayar terminallerine komutlar girmek, rutin bakım yapmak ve sayısız diğer görevlerle birlikte yazılım güncellemelerini kurmak yer alır.



Bilgisayar İşletmeni Nasıl Olunur?



Bilgisayar işletmeni ya da operatörü olmak isteyenler üniversitelerin 2 yıllık bilgisayar işletmenliği bölümünden mezun olmak zorundadır. Fakat üniversite deneyimi olamayan kişiler ise sertifika programlarına dahil olarak mesleğe adım atabilir.



Bilgisayar İşletmeni Bölüm Dersleri Nelerdir?



Bilgisayar operatörleri, eski ana bilgisayarların ve mini bilgisayarların günlük işlemleri için çok önemlidir. Üniversitelerde yoğun bir ders içerikleri bulunur. Bilgisayar donanımı, programlama, yazılım, veri tabanı, web tasarımı office programları gibi dersler bulunuyor.



Bilgisayar İşletmenleri Ne İş Yapar?



Eski ana bilgisayarların ve mini bilgisayarların çoğu, merkezi bir kontrol paneline sahiptir. Bilgisayar çalışırken, bir bilgisayar operatörü, konsolda bilgisayarın düzgün çalışmadığını göstermek için yanabilen hata ışıklarını yakından izler. Bir ışık yanarsa veya bilgisayar durursa, operatör sorunu bulmalı ve çözmelidir.



Bölüm, önlisans dereceleri veya sertifikaları ile tamamlanabilir. Bilgisayar işletmeni için en önemli nitelikler, bilgisayar sistemlerini güçlü bir şekilde anlama, yönergeleri takip etme yeteneği, mükemmel analitik düşünme ve problem çözme becerileri olarak sayılabilir. Bölüm sayısal puanı ile almakla birlikte taban puanları üniversite düzeyinde değişebiliyor.



İşletmen, ekipmanın kayıt defterlerini ve çalışma kayıtlarını tutar ve tüm arıza ve hataları kaydeder. Bilgisayar sisteminin dosyaları ve programları diskteyse işletmen, bilgisayara bu kayıtları aktarır. Deneyimli operatörler, bilgisayar programcılarına veya sistem analistlerine programları test etmede yardımcı olabilir.



Bilgisayar İşletmeninin İş Olanakları Nelerdir?



Bilgisayar operatörleri denetim pozisyonlarına geçebilirler. Tecrübe ve ileri eğitim ile bazı operatörler bilgisayar programcısı ve ağ yöneticisi olup bu alanda kariyerlerine devam edebilir. Kamu kurumların ya da özel işletmelerde sistem kontrol uzmanı olarak çalışabilirler. Hastaneler, okullar ya da fabrikaların dijital ağından sorumlu personel olarak hizmet verebilirler. Bu görevlerde çalışırken çeşitli sorumlukları da yerine getirmek durumundadırlar.



Bilgisayar operatörleri genellikle haftada otuz beş ile kırk saat arasında çalışır. Çoğu şirket, bilgisayar işletimini günde yirmi dört saat planlar, böylece operatörler vardiyalı çalışabilir. Vardiyaları sırasında gözetimsiz çalışabildikleri için, operatörler bağımsız olarak çalışabilmelidir.



İşletmen, bilgisayarlarda ve diğer cihazlarda kontroller yapar, hata oluştuğunda buna göre çözüm üretir. Ayrıca yaygın sorunları analiz eder ve bunları azaltmak hatta ortadan kaldırmak için adımlar atar. Diğer BT personeli ile işbirliği yaparak ilgili çözümleri geliştirmek için amirleriyle iletişim halinde kalır. Güçlü bir iletişim becerisine sahip olmaları beklenen operatörler esnek çalışma saatlerinde hizmet verir.