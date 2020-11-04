Bilgisayar Programcısı Nedir, Nasıl Olunur? Bilgisayar Programcılığı Mezunu Ne İş Yapar?

Bilgisayar Programcısı, bilgisayar ile uğraşarak sorunlara en kısa şekilde çözüm geliştirmeyi hedefler. Ayrıca bilgisayarları geliştiren uygulamalar da tasarlanır. Bilgisayar programcısı olabilmek için üniversitelerin ilgili bölümlerini bitirmek gerekir.



Bilgisayar Programcısı Nedir?



Bilgisayar ortamı uçsuz bucaksız bir dünyadır. Bilgisayar programcıları ise bilgisayar sistemlerinde yer alan çok fazla bilgiyi sistematik olarak depolarlar. Bu meslekteki kişiler alanlarında ilgili eğitimleri alarak programlama diline de hakim olurlar. Çoğu zaman bilgisayar programcıları ihtiyaca yönelik doğru bilgi depolama alanları da oluşturabilirler. Bilgisayar programcısı olacak kişilerin analitik düşünme becerisine de sahip olmaları gerekir.



Bilgisayar Programcısı Ne İş Yapar?



Bilgisayar programcıları genel olarak bilgisayarlarda meydana gelen sorunların çözümü için çalışmalar yaparlar. Kimi zamanda bilgisayarın amacına uygun olarak işlem yapabilmesi için çeşitli programları yazarlar. Bilgisayar programlama diline hakim olan bilgisayar programcıları ellerinde bulunan bilgilerin niteliğine göre bilgisayar programı oluştururlar. Bilgisayar programcıları yazdıkları programları test ederek çalışmalara uygun olup olmamasına bakarlar. Aynı zamanda bilgisayar programlamalarında kullanılan kodlamaları da uygun biçimde oluştururlar.



Bilgisayar Programcısı Nasıl Olunur?



Bilgisayar programcısı olabilmek için Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun olmak gerekiyor. Bilgisayar programcısı olmak isteyen kişiler üniversitelerin 2 ve ya 4 yıllık bölümlerinde bulunan Bilgisayar programcılığı bölümünü tercih edebiliyorlar. Burada alınan eğitimin ardından öğrenciler mezun olduklarında stajlarına başlayabiliyorlar. Sektörde staj eğitimi tamamlandıktan sonra ise sektör genelinde çalışma alanlarına giriş yapılabiliyor. Bunun yanı sıra çeşitli kurslar ve eğitimler ile bilgisayar programcılığı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak da mümkün.



Bilgisayar Programcısının Görev Ve Sorumlulukları Nelerdir?



Bilgisayar programcılarının uzmanlık alanlarına göre çeşitli görev ve sorumlulukları bulunur. Bu sorumluluklara göre iş planları da netleşir. Bu meslekte çalışan kişiler genellikle kurum içi yazılım programları geliştirirler. Ayrıca mevcut iş yerlerinde şirket içinde kullanılan çalışmalar için yenilikçi yazılımlar üretirler. Özellikle işverenlerin istekleri doğrultusunda bilgisayar sistemlerinde çeşitli iyileştirmeler de yapılabilir.



Bilgisayar programcıları gereksinimleri tek tek tespit ederek buna uygun çözümler sunarlar. Yaptıkları çalışmaların ardından testler uygulayarak çalışmalarının doğruluklarını ve yeterliliklerini de tespit ederler. Bu şekilde mevcut yazılım sistemleri de yeterli bir hale getirilir. Aynı zamanda bulunan iş yerlerinde çeşitli kod kütüphaneleri kurulur.



İyi bir bilgisayar programcısı olunması için belirlenen pek çok kriter vardır. Özellikle de işverenler alanlarında uzman kişiler ile çalışmak isterler. Bu kapsamda iyi bir bilgisayar programcısının birden fazla yazılım diline hakim olması gerekir. Ayrıca bu kişi sorumluluklarının bilincine vararak zamanını da doğru kullanabilmelidir.



Analitik düşünme becerisi olan bilgisayar programcısı iyi bir organizasyon oluşturucusu da olabilmelidir. Bilgisayarlarda çoğu zaman farklı problemler ile karşılaşmak mümkün. Bilgisayar programcısı da bu problemlere yönelik çözümler üretebilmelidir. Ayrıca bilgisayar programcısı olan kişiler belirlenen tüm işleri teslim tarihine kadar yetiştirmek zorundadır. Bilgisayar programcılarının aynı zamanda iyi bir sözlü ve yazılı iletişim becerileri olmaları gerekir. Bu sayede oldukça başarılı olurlar.