Büro Memuru Nedir, Ne İş Yapar Ve Nasıl Olunur?

Pek çok insan iş ararken özellikle büro üzerinden iş alternatiflerine bakmaktadır. Masa başı iş olarak da dile getirilecek olan büro memuru, daha güvenli ve rahat bir iş ortamı sağlamaktadır. Özellikle sahada olmayı sevmeyen insanlar için, büro memuru işi doğru ve kalıcı meslekler içerisinde yer alıyor.



Büro Memuru Nedir?



Şirket içerisinde yazışma, belge tasnifi ve arşiv ile beraber müşteri iletişimi gibi hususları yerine getiren çalışanlara büro memuru denmektedir. Tabii bu görevlerin yanı sıra şirkete ve devlet kurumuna bağlı olarak büro memurunun işi farklılık yaratabilir. Bu konuda bazı büro memurları düzenli olarak işyerinde çalışırken bazıları ise belirli aralıklarla sahaya çıkmak mecburiyetinde kalıyor. Yine de görev açısından ortak şekilde yukarıdaki hususların büro memurunun işi olduğunu söylemek mümkün.



Büro Memuru Ne İş Yapar?



Büro memurunun görev tanımı oldukça geniştir. Bu durum değişkenlik gösterirken devlet kurumlarına bağlı olarak da farklılık yaratmaktadır. Aynı zamanda uzmanlık alanlarına göre de farklı görevler yer alıyor.



- Ödeme almak ya da yapmak

- Vergi hesaplaması yapma

- Belge tasnifi

- Yazışma

- Kayıtları incelemek ve raporlama gerçekleştirmek

- Büronun ihtiyaçlarını tespit etmek

- Gelen çağrıları cevaplamak ve yönlendirmek

- Gerekli durumlar için not tutmak



Bu gibi çalışmalar büro memurunun temel görevleri içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda yapılan işe bağlı olarak, şirket ya da devlet kurumu bazında görevler değişkenlik gösterebilir. Ancak ortak ve önemli olan çalışma ortamı içerisindeki düzenin sağlanması ve bağlantının kurulmasıdır.



Büro Memuru Nasıl Olunur?



En çok merak edilen konular içerisinde büro memuru nasıl olunur geliyor. Büro memurları genel olarak lise ve dengi mezunları arasından seçilmektedir. Tabii ayrıca büro memurlarının özel eğitim almış olmaları da şirketler bazında talep edilir. Özellikle muhasebe alanında eğitimli ya da sertifikalı, yazışma işlemleri gerçekleştirilecek uzmanlık alanları aranır.



Bu konuda 2 yıllık eğitim veren büro yönetimi ve asistanlığı mezunları büro memurluğu için daha fazla tercih edilir. Böylece pek çok şirket ve devlet kurumları eğitim almış kişilere çalışma ortamı sağlamaktadır. Son dönemlerde ise en çok tercih edilen ve talep edilen iş kolları içerisinde yer aldığını dile getirmek mümkün.