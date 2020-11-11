Büro Yönetimi Ve Sekreterlik (Myo) Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümünden mezun olan öğrencilerin iş olanakları oldukça fazladır. Bu sebeple bölüme ilgi duyan öğrenciler bu bölümü tercih edebilirler.



Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) Bölümü Nedir?



Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü 2 yıl olan bir önlisans programıdır. Bu bölümün amacı ise bürolarda çalışmak amacı ile bilge ve belge işlerini yürüten, verimli ve etkili bir şekilde bilgisayar kullanabilen kişiler yetiştirmektir.



Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümünü tercih edecek olan kişilerin sorumluluk sahibi, disiplinli ve iletişim becerileri yüksek kişiler olması oldukça önemlidir.



Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümünün uygulama alanları işin niteliğine göre değişkenlik göstermektedir. Çalışacakları yere göre genel bürolar, özel bürolar, kapalı ya da açık bürolarda görev alabilmektedirler. Sekreterlerin büro ortamlarında çalışmakta oldukları alanlar ise ergonomik yapılar olmaktadır.



Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) Bölümü Dersleri Nelerdir?



Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü 2 yıllık bir ön lisans programı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölümü seçen öğrencilerin mezun olmaları için öncelikle 120 AKTS haklarını başarılı bir şekilde doldurmaları gerekir. Böylelikle bölümden mezun olabilirler.



Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü 4 yarı yıllık dönem boyunca iş hayatı ile büro düzenlemeleri için dersler vermektedir. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümünde gösterilen dersler şu şekildedir;

Büro Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri

Hukukun Temel Kavramları

Dosyalama Arşivleme

İletişim Bilgisi

Büro Teknolojileri

Halkla İlişkiler

Klavye Öğretimi

Toplantı ve Sunu Teknikleri

Mesleki Yazışmalar

Yönetici Asistanlığı

dersleri başta olmak üzere 2 yıllık eğitim ve öğretim yıl boyunca pek çok derse tabi tutulurlar. Öğrenciler dersleri başarılı olarak geçtikleri zaman Büro Yönetimi ve Sekreterliği Önlisans Diploması alabilirler.



Büro yönetimi ve Sekreterliği bölümünden mezun olan kişiler isterlerse DGS sınavına girerek 4 yıllık lisans diploması da alabilmektedirler. Bu bölümler ise aşağıdaki gibidir;

Yönetim Bilişim Sistemleri

Halkla İlişkiler

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Sağlık Yönetimi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

İşletme Bilgi Yönetim

Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümünden mezun olan kişiler çalışmakta oldukları iş yerlerindeki belgeler ile bilgilerin düzenlenmesi, belgelerin korunması, kendilerinden talep edilen bilgilerin bilgisayar ile yerine getirilmesi işlemlerini yaparlar.



Büro Yönetimi ve Sekreterlik (MYO) Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümünden mezun olan kişiler pek çok çalışma olanağı bulabilirler. Kamu ya da özel sektörlerde, vakıflarda, üniversitelerde ya da derneklerde çalışabilmektedirler. Günümüzde işletmelerde artık çağdaş işletme yöntemleri ile yönetilmektedir. Buda Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanından mezun olan kişilere ihtiyacı artırmaktadır. KPSS sınavına giren bölüm mezunları gerekli puanları aldıklarında devlet kurumlarına da atanabilirler.



Bölüm mezunları oldukça kolay şekillerde ülke standartlarının üzerinde maaşlar ile iş bulabilmektedirler. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü mezunları ülke genelinde çok ihtiyaç duyulması sebebi ile kolay bir şekilde istihdam edilebilirler.