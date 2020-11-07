Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü bir eşit ağırlık dersleri bölümüdür. İş hayatını genel anlamda ekonomi, siyasi, hukuki ve sosyal anlamda ele geçirmekte olan bir bölümdür.



Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Nedir?



Günümüzde çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü ve ya bilinen adı ile ÇEKO denilmektedir. Bu bölüm, adından da çıkarım yapılabileceği gibi bir iş hayatını pek çok bilim alanı üzerinden yani ekonomik, hukuki, sosyal, psikolojik açıdan da ele alan ve de bu konularda geliştirmeler yapmayı hedefleyen bir akademik disiplin olmaktadır.



Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Eğitim Nasıldır?



Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü yani ÇEKO, üniversitelerde eğitimleri verilmekte olan ve de Eşit Ağırlık puan türü göz önüne alınarak tercih edilen 4 yıllık olan bir lisans bölümüdür. Bu nedenle bu bölüm oldukça önemli bir meslek dalı olmaktadır.



Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Dersleri Nelerdir?



Üniversitelerin tercih listesinde ÇEKO bölümü okumayı planlayan aday öğrencilerin görecek olduğu dersler aşağıdaki gibidir.



Bunlar;

Hukukun Temel kavramları, Genel Muhasebe, Genel İşletme, Yönetim ve Organizasyon, İdare Hukuku, Sosyal Politika, Borçlar Hukuku, Çalışma Ekonomisi, Çalışma Sosyolojisi, Çalışma İlişkileri Tarihi, Türk Anayasa Hukuku, Gelir Dağılımı ve de Yoksulluk, Türk Vergi Sistemi, Uluslararası Sosyal Politika ve de Örgütsel Davranış dersleri başta olmak üzere pek çok dersi toplamda 8 yarıyıllık eğitim süresinin içinde yer alır. Ayrıca bu dersleri başarı ile tamamladığı zaman da “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Diploması” elde etme hakkı kazanırlar.



Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Mezunu Ne İş Yapar?



Günümüz koşullarında iş dünyasında yaşanmakta olan global gelişmelerin birbirinden de farklı konular üzerinde değerlendirilmesi ile birlikte elde edilen verilerin genel olarak analiz edilip benzeri durumlara karşı tedbirler alınmasını sağlamak ÇEKO mezunlarını kapsar. Ayrıca çeşitli eklentiler ile kazanç sağlamak amacı ile de çeşitli çalışmalar gerçekleştirmek adına ÇEKO mezunlarının da genel kapsama alanındadır.



Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Mezunu İş Olanakları Nelerdir?



Çalışma ekonomisi ve de endüstri ilişkileri mezunu yani ÇEKO mezunu olan kişiler için iş hayatı başladığı ilk andan itibaren de kişilerin çalışma imkanı bulabilecekleri pek çok çeşitli alanlar vardır. Bu çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü mezunları günümüzde aşağıdaki iş yerlerinde çalışma imkanı bulmaktadırlar.



Bunlar;

Bankacılık ve Finans Kuruluşları, Sendikalar, Şirketlerin İnsan Kaynakları Departmanı ve de Denetleme Firmaları başta olmak üzere pek çok çeşitli kurum ve kuruluşlar içinde iş bulabilirler. Bu bölüm mezunu olan kişiler gerek denetçi ya da müfettiş gerek ise iş geliştirme uzmanı olarak istihdam fırsatlarına sahip olmaktadırlar. Ayrıca özel sektörün de haricinde olarak Çalışma ile Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına bağlı olan kuruluşlarda da çeşitli çalışma fırsatı da bulabilirler. Bu nedenle pek çok kişi tarafından bu ÇEKO meslek dalı yaygın olarak tercih edilmektedir.