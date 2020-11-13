Diş Teknisyeni Nedir, Nasıl Olunur? Diş Teknisyenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Diş Teknisyenleri Diş Hekimlerinin talimatlarını gerçekleştirmektedir. Diş alanında pek çok görevi bulunan Diş Teknisyeni olmanın bazı koşulları da bulunmaktadır.

Diş Teknisyeni Nedir?

Günümüzde ağız ve diş sağlığı çok önemlidir. Bu nedenle Diş Hekimleri hayatımızın büyük bir bölümünde yer alırlar. Diş Hekimlerinin yanı sıra Diş Teknisyenleri de ağız ve diş sağlığı alanında büyük fayda sağlamaktadır. Diş Teknisyeni laboratuvar ortamında tam ve kısmı protezler, porselen kaplamalar ve ortodontik aletler dahil olmak üzere diş protez ve cihazlarını hazırlamakta sorumlu kişilerdir.

Diş Teknisyeni Ne İş Yapar?

Diş Teknisyenleri Diş Hekimlerine pek çok alanda yardımcı olurlar. Özellikle muayene zamanında araç ve gereçleri hazırlamada çok büyük yarar sağlarlar. Laboratuvar ortamlarında yapılan tüm işlemlerin kayıtlarını ve istatistiklerini tutarak, kullanılan malzemelerin temizliğini ve bakımını sağlarlar.

Diş Teknisyeni Nasıl Olunur?

Diş Teknisyeni olabilmek için dört yıllık eğitim veren Sağlık Meslek Liselerinin Diş Protez Teknisyenliği bölümünden mezun olmaları gerekmektedir. Ayrıca Diş Teknisyeni olabilmek için kişilerde şu nitelikler aranmaktadır:

- Konsantrasyon sahibi olmak

- Asgari denetimle çalışabilmek

- El ve göz koordinasyonuna sahip olmak ve göz probleminin olmaması

- Laboratuvar ortamında çalışabilmek için fiziki yeterliliğe sahip olmak

- Ekip çalışmasına uyum sağlamak

- Raporlama yapabilmek

- Erkek adaylarının askeri yükümlülüğünün bulunmaması

Diş Teknisyeninin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Diş hekimlerinin yazılı ve sözlü talimatlarına göre çalışan Diş Teknisyenlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Protezlerin hazırlanması ve diş kaybının önlenmesi

- Dişlerdeki bozuklukların giderilmesi için sabit veya çıkarılan ağız içi cihazların üretilmesi

- Doğal dişleri restore etmek ve köprü imal etmek

- Diş hekimlerinin hastaların ağzından aldıkları kalıpları malzeme kullanarak doldurulması

- Kontrolü diş hekimleri tarafından yapılan protezlerin cilalanması

- Ekipmanların tedariğinin sağlanması

- Laboratuvar üretim süreçlerini incelenmesi ve yeniden tasarlanıp kalite sonuçlarının arttırılması

- Laboratuvar dahilinde tüm sağlık ve güvenlik kurallarına uygun çalışılması

- Diş hekimlerinin implantlarını hastanın çene kemiğine yerleştirmesi için protezler üretmesi ve implantoloji prosedürlerinin tamamlanması

- Yaralanma, hastalık veya gelişimsel anormallikler nedeniyle oluşmuş eksik yüz ve vücut dokularını değiştirmek için çene ve yüz protezinin imal edilmesi