Dış Ticaret Sorumlusu Nedir, Ne İş Yapar? Dış Ticaret Sorumlusu Nasıl Olunur?

Dış ticaret sorumlusu yurt dışı pazarlarına yönelik araştırmalar yaparak en uygun ticaret fırsatlarını belirleyen kişidir. Yasal zorunluluklara da hakim olan dış ticaret sorumlusunun görev tanımı oldukça geniştir.



Dış Ticaret Sorumlusu Nedir?



Dış ticaret sorumlusu hizmet verdiği firmanın yurt dışı pazar bağlantıları ile ilgilenir. Bu kapsamda yurt dışındaki pazar fırsatlarına yönelik araştırmalar yapar. Aynı zamanda ihracat programlarının geliştirilmesini sağlayarak bunların uygulanmaya konulmasında teşvik edici olur. Aynı zamanda dış ticaret sorumlusunun çalıştığı firmaya göre görev tanımında da değişiklikler olabilir.



Özellikle de o firmaların ürettikleri hizmet ve girdikleri pazarların araştırmaları da buna göre yapılır. Genel hatları ile dış ticaret sorumlusu firmalar ve müşteriler arasında bir köprü görevi görmektedir. Bu sayede çeşitli işbirliklerinde de orta yolu bulur.



Dış Ticaret Sorumlusu Ne İş Yapar?



İyi bir dış ticaret sorumlusunun ikna kabiliyeti yüksek olmalıdır. İnsanlarla da güçlü iletişim kurabilen dış ticaret sorumlusu yurt dışındaki dış pazarlara yönelik piyasa araştırması yapar. Bu piyasa araştırmalarında ise gizlilik esas alınır.



Dış ticaret sorumlusu bünyesinde bulunduğu firmanın menfaatlerini koruyarak yurt dışında çeşitli firmalar ile işbirliğinde olmasını sağlar. Bu kapsamda ithalat ve ihracat hedeflerine ulaşılmasında oldukça etkin bir rol oynar. Firmalar da oldukça önemli bir mevkide bulunan dış ticaret sorumluları büyük bir araştırma neticesinde özenle seçerler. Dış ticaret sorumlusu gerektiğinde her türlü yazışmaları da yapabilmelidir.



Dış Ticaret Sorumlusu Nasıl Olunur?



İş hayatında oldukça önemli bir yerde bulunan dış ticaret sorumlusunun en az iki dil bilmesi gerekir. Özellikle de çalıştığı firmanın müşterileri hangi ülkeden olursa o ülkenin dili kesinlikle bilinmeli. Firmalar da dış ticaret sorumlusu alınırken yabancı dil bilmesine ve bu dili konuşma seviyesine bakarlar. O nedenle dış ticaret sorumlusunun mutlaka iyi bir eğitim almış olması gerekir.



Dış ticaret sorumluları üniversitelerin dört yıl eğitim veren Dış Ticaret, Lojistik, İktisat ve ya Mühendislik bölümlerinden birinden mezun olmalılardır. Bu fakültelerden birinden mezun olan dış ticaret sorumlusu stajını da tamamlamalıdır. Yabancı dil bilen dış ticaret sorumluları kendi alanlarında iyi bir firmada göreve başlayabilirler. Gerek devlet gerek ise özel sektördeki pek çok alanda rahat bir şekilde iş bulunabilir.



Dış Ticaret Sorumlusunun Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Uluslararası lojistik ve ticaret prosedürlerine hakim olması beklenen dış ticaret sorumlusunun ikna kabiliyeti de yüksek olmalı. Bunun yanı sıra dış ticaret sorumluları matematiksel zeka ve analitik düşünce tarzını benimsemeli. Ekip çalışmasında yer alan dış ticaret sorumlusu temel bilgisayar kullanımına da hakim olmalıdır. Öz disiplini yüksek olan dış ticaret sorumluları firma ve müşteri arasındaki yazışmaları mutlaka gizli tutmalıdır.



Gerektiğinde inisiyatif de alabilen dış ticaret sorumlusu dış ticaret iştirakleri de oluşturur. Aynı zamanda mevcut faaliyet, plan ve stratejiler ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında yöneticilere de belli konularda hazırlanan raporlar sunulur. Dış ticaret sorumluları gerektiğinde sevkiyat belgelerini de düzenler.