Eczane Hizmetleri (Myo) Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Eczane hizmetleri bölümü meslek yüksekokulu bölümlerinde en çok tercih edilen bölümlerden biridir. Bu bölümde aynı zamanda erasmus olup olmadığı da merak edilmektedir. Eczane hizmetleri bölümünde 2.70 GANO puanı yapılması durumunda ikinci dönem erasmus imkanlarından yararlanılmaktadır. Bölümün aynı zamanda maaşı da merak edilmektedir. Eczane hizmetleri bölümünden mezun olan kişiler asgari ücretin üstünde maaş almaktadırlar..



Eczane Hizmetleri (MYO) Bölümü Nedir?



Eğitim süresi 2 yıl olan, ilaç hizmetlerini ihtiyaç sahibi ile buluşturan ilaçların düzenlemesini yapan ve tıbbi eğitim veren bölümdür. Eczane hizmetleri bölümü sağlık meslek yüksekokulunda eğitimi verilmektedir.



Eczane Hizmetleri (MYO) Bölümü Dersleri Nelerdir?



- Teknoloji Temel Bilgisi

- Biyolojinin Temeli

- Mesleki Terminoloji

- Eczane Teknikerliği

- Yabancı Dil

- Matematik

- Halk Sağlığının Temeli

- Atatürk İlke ve İnkılapları

- Anatomi Bilgisi

- Fizyoloji Bilgisi

- Mesleki Bilgisayar

- Eczane Hizmetleri

- İngilizce (Yabancı Dil)

- Kimyanın Temeli

- Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi

- Türk Dili

- Temel Mikrobiyoloji

- İlaç Bilgisi

- Biyokimya

- İlk Yardım

- Eczane Teknikerliği 2

- Zehirlenme Bilgisi

- Sağlık Psikolojisi

- Bireylerarası İletişim

- İlaç Şekilleri

- Doğal Ürünler



Eczane Hizmetleri (MYO) Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Eczane hizmetleri bölümünden mezun olan kişiler eczanelerde çalışırlar. Buralarda doktorlarca düzenlenen reçetelerin hazırlanışını yaparak müşteriye sunarlar. Aynı zamanda gerekli ilaçların düzenlenmesini yaparak eczanenin düzeninden sorumludur. Eczane hizmetleri ilaç depolarında da çalışmaktadırlar. Eczane teknikerleri eczanede pek çok işten sorumludurlar. Eczanenin gerekli sterilizasyonunu sağlarlar. Aynı zamanda eğer ilaç eksik durumu varsa bu durumu tespit etmekle görevlidirler.



Verilen reçeteleri de aynı zamanda kayıt defterlerine kayıt etmekle mükelleftirler. İlacın hammaddesinin temin edilmesinde aynı şekilde eczacılara yardımcı olmaktadırlar. İş sağlığı ve güvenliği de sorumluluk alanları dahilinde yer alır.



Eczane Hizmetleri (MYO) Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Eczane hizmetleri bölümü istihdamı bol olan bir bölümdür. Bu bölümden mezun olduktan sonra pek çok eczane ortamında iş bulabilirsiniz. Eczane hizmetleri meslek yüksekokulu bölümünden mezun olan kişiler eczane teknikeri unvanına sahip olurlar. Bu unvan ile birlikte devlet ve özel eczanelerde çalışmaktadırlar. Özel eczanede ve kamuda çalışan eczane teknikerleri asgari ücretin üzerinde maaş almaktadırlar.



Eczane hizmetleri bölümü hem kamuda hem de özelde iş imkanı sağlamakta. Aynı zamanda bu bölümden mezun olanlar ilaç üretim merkezlerinde de çalışabilirler. İlaç üretim merkezlerinde ilaç depolarında çalışmaktadırlar.