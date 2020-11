Fizik Mühendisliği Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Fizik mühendisliği farklı alanlardan elde edilen bilgilerin işlenmesi, araştırılması ve yeni şeyler üretmenin yolunun açılması konuları ile ilgilenir.



Fizik Mühendisliği Bölümü Nedir?



Fizik mühendisliği okuyan bir öğrenci, bu bölümde öncelikle temel fiziki bilgileri ve disiplinleri öğrenir. Her öğrenci fizik konusunda gerçekleşen ya da gerçekleşebilecek sorunların çözümü konusunda teknik bilgi edinerek yetkinleşir. Fizik mühendisliği daha pek çok alanla ilişki kuran ve disiplinler arası çalışılan bir bölümdür. Fizik mühendisliğinin ilişki kurduğu başlıca alanlar şunlardır: Elektrik mühendisliği, makine mühendisliği, elektronik gibi alanlar başta gelse de, hemen hemen tüm mühendislik bölümleri bu alanla ilişki içindedir.



Fizik Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?



Fizik mühendisliği bölümü 4 yılda, yani 8 dönemde bitirilmektedir. Lisans süresi boyunca tüm öğrenciler pek çok ders alırlar. Bu dersler üniversitelerin müfredatlarına göre değişkenlik gösteriyor olsa da, genel olarak bakıldığında birkaç ufak değişiklik dışında dersler aynıdır. Peki, fizik mühendisliği bölümünün dersleri nelerdir? Bu bölümde görülen derslerden başlıcalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Mekanik

Mühendislik Matematiği

Fizik Mühendisliği Tasarımı

Modern Fizik

Fizikte Matematiksel Yöntemler

Diferansiyel Denklemler

Sürekli Ortamlar Fiziği

Elektrik ve Manyetizma

Fizikte Sembolik ve Numerik Teknikler

Fizikte Deneysel Yöntemler

İstatistiksel Fizik ve Termodinamik

Quantum Mekaniği

Fizik Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Fizik mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler fizik mühendisi olurlar. Temelde fizik mühendislerinin yaptığı iş, karşılaşılan teknik sorunların çözülmesi adına fizik biliminden yardım almaktır. Her şeyin kendi içerisinde bir fiziği olduğu için de, fizik mühendislerinin çalışma alanları oldukça yaygındır.



Fizik mühendisleri aynı zamanda fiziki kurallara göre işleyen sistemlerin verimliliğini arttırmak için de çalışırlar. Çünkü yüksek verimlilik şirketler ya da kurumlar için daha fazla kar anlamına geldiğinden, verimliliğin arttırılması bu tarz yapılar için önemlidir. Dolayısıyla bu noktada fizik mühendislerine ihtiyaç doğmaktadır. Fizik mühendisleri fizik biliminin sunmuş olduğu verilere dayanarak, her türlü sistemin iyileştirilmesi konusunda fikir ve çözüm üretebilirler. Bu yüzden de tıpkı diğer mühendislik dallarında olduğu gibi, fizik mühendisliğinin de bir toplum için önemi büyüktür.



Fizik Mühendisliği Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Fizik mühendisliği bölümü mezunları, bilim ya da teknoloji üreten ya da geliştiren her türlü alanda çalışabilirler. Çünkü gündelik hayata bakıldığında, etrafımızda gördüğümüz her şeyin içinde mutlaka fizik biliminin bir parçası vardır. Burada önemli olan bir diğer konu da, fizik mühendisliği bölümü mezununun hangi alanlara ilgisi ve merakı olduğudur. Çünkü fizik mühendisliği bölümünün çalışma alanları çok geniş olduğundan, kişi seçimini kendi ilgi alanlarına göre yapabilir.



Yine de genel olarak bakıldığında fizik mühendisliği bölümü mezunlarının en çok çalıştıkları alanlar şunlardır: Otomotiv sektörü, havacılık, makine ve tesis mühendisliği, yarı iletken endüstrisi, optik endüstrisi, iletişim teknolojisi sektörü, tıp ve lazer teknolojisi.