Gıda Teknolojisi (Myo) Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Gıda Teknolojisi bölümü programı 2 yıllıktır. Öğrenciler bu bölümde 4 dönem boyunca birçok dersten sorumlu olurlar. Eğitim hayatlarının bir kısmı laboratuvarlarda geçerken, bazı dönemlerde teorik eğitimler de alırlar. Aldıkları teorik ve tüm dersleri dönem sonunda başarılı bir şekilde geçmeleri gerekmektedir.



Gıda Teknolojisi Bölümü Nedir?



Gıda Teknolojisi bölümü yiyecek ve içecek üretimi ile alakalı bir akademik disiplindir. Bu bölümün amacı ürünlerin hammadde halinden müşterilere ulaşana kadar bozulmamasını ve kimyasal yapılarının sağlam kalması ile ilgilidir. Gıda Teknolojisi programının mezunlarına Gıda Teknikerliği uzmanı unvanı verilir.



1800 yıllarında Gıda Teknolojisi ile ilgili besinlerin ve içeceklerin geliştirilmesi araştırmaları başlamıştır. İlk başladığı yıldan itibaren hızla yükselişe geçmiştir. Bu nedenle Gıda Teknolojisi bölümü ülkemizde önemli iş kollarından birisidir.



Gıda Teknolojisi Bölümü Dersleri Nelerdir?



2 yıl bir ön lisans programı olan Gıda Teknolojisi bölümü öğrencileri 4 dönem boyunca birçok dersten sorumlu olurlar. Bu bölümden mezun olmak ve diploma sahibi olabilmek için tüm derslerden başarılı bir şekilde geçmeleri gerekir. Gıda Teknolojisi bölümü öğrencilerin sorumlu olacakları dersler şunlardır:



- Gıda Mikrobiyolojisi

- Kimya

- Gıdalarda Temel İşlemler

- Ambalajlama

- Hijyen ve Sanitasyon

- Gıda Katkı Maddeleri

- Alkollü ve Alkolsüz İçecekler Teknolojisi

- Meyve ve Sebze Teknolojisi

- Bitkisel Yağ Teknolojisi



Gıda Teknolojisi bölümünü okumak isteyen öğrenciler üniversite sınavlarından aldıkları puanlara göre ve Gıda Teknolojisi bölümü taban puanlara göre tercih yaparlar. Tercih sonrası Gıda Teknolojisi bölümünü kazanan öğrenciler bu dersler dahil daha pek çok dersten sorumlu olurlar. Tüm derslerden başarılı bir şekilde geçen öğrenciler yılsonunda Gıda Teknolojisi bölümü diplomasını almaya hak kazanırlar.



Gıda Teknolojisi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Gıda Teknolojisi bölümü mezunlarına Gıda Teknikeri unvanı verilmektedir. Gıda Teknikerleri işlerini gerçekleştirirken iş etiği kurallarına ve hijyen gibi konulara dikkat etmeleri gerekmektedir. Gıda Teknikerleri meslek hayatları boyunca ürün analizleri ve üretim ile ilgili organizasyonlara kadar birçok işler ile ilgilenirler. Ayrıca bu bölüm mezunu olan Gıda Teknikerleri meslek hayatlarının çoğunu da laboratuvarlarda geçirmektedir.



Gıda Teknolojisi Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Gıda Teknolojisi bölümünden mezun olup grafiker olarak devam etmek isteyen kişiler için pek çok iş imkanı bulunmaktadır. Gıda Teknolojisi bölümünden mezun olan kişilerin çalışabilecekleri kurumlar şunlardır:



- Tarım ve Orman Bakanlığı

- Hıfzıssıhha Enstitüsü

- Sağlık Müdürlükleri

- Gıda Laboratuvarları

- Gıda Üretimi Endüstrileri



Gıda Teknolojisi mezunu öğrenciler bu kurumlar ile birlikte eğitmenlik veya kamu kurumlarında çalışma hakları da bulunmaktadır. Fakat bunun için gerekli şartların yerine getirilmesi gerekir. Ayrıca Gıda Teknolojisi bölümünden mezun olan kişilerin DGS sınavı ile 4 yıllık bölümlere geçme hakkı da bulunmaktadır. DGS sınavı ile geçebilecekleri 4 yıllık bölümler ise şunlardır:



- Gıda Mühendisliği

- Kimya

- Beslenme ve Diyetetik

- Tarımsal Biyoteknoloji

- Bitki Koruma

- Bitkisel üretim ve Teknolojileri

- Gıda Teknolojisi