Görsel Sanatlar Öğretmeni Nasıl Olunur? Görsel Sanatlar Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Güzel sanatlar fakültesinden mezun olanlar da formasyon eğitimi aldıktan sonra öğretmenlik yapabilir. Fakültelerde yer alan başlıca bölümler şunlardır: Resim, Grafik Tasarım, Animasyon, Seramik Heykel, Moda ve Tekstil. Bununla birlikte birçok üniversitede Geleneksel Türk Sanatları, Sahne Yönetimi, Görsel Bileşim, Sahne Dekorları ve Kostüm bölümleri de bulunmaktadır.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Nedir?

Resim, sahne dekorları, sinema ve fotoğraf gibi alanlarda eğitim veren öğretmenlere görsel sanatlar öğretmeni adı verilir. Görsel sanatlar birçok türe ayrıldığı için, öğretmenlerin çalışma alanları da oldukça çeşitlidir.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Ne İş Yapar?

1- Devlet üniversitelerinde resim, heykel ve grafik tasarım derslerine girerler.

2- Resim dersinde nokta ve çizgi çalışmaları yaparlar. Geleneksel ve modern resim çizme tekniklerini aktarırlar.

3- Görsel sanatlar öğretmeni, resim kursu ve fotoğraf atölyesi açarak özel ders verebilir.

4- Türkiye'deki üniversitelerde yeni yeni açılmaya başlanan animasyon bölümlerinde öğretmenlik yapabilirler. Bu dersler animasyon türündeki filmlerin yapım aşamaları ve teknikleri öğretilir.

5- Kişisel resim ve fotoğraf sergisi açabilirler.

6- Dünya tarihinde öne çıkan sanat akımları hakkında bilgiler verir. Bu akımların arasındaki farkları örnek görsellerden faydalanarak anlatır.

7- Öğrencilerin estetik algılarını ve el becerilerini geliştirecek projeler hazırlar.

8- Resim sergilerine ve sanat müzelerine okul gezisi düzenlerler.

9- Okul içerisinde düzenlenen törenlere ve toplantılara katılmak.

10- Resim atölyesindeki eksiklikleri okul yönetimine bildirmek ve eksik malzemelerin temin edilmesini sağlamak.

11- Velileri, öğrencilerin eğitimi hakkında bilgilendirmek.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Nasıl Olunur?

Görsel sanatlar öğretmeni olmak için üniversitelerin Eğitim Fakültesinden mezun olmak gerekir. Ek olarak Görsel Sanatlar ve Güzel Sanatlar fakültesinden mezun olduktan sonra formasyon eğitimi alanların da öğretmenlik yapma şansı bulunuyor.

Görsel Sanatlar Öğretmeninin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Görsel sanatlar dersi ''teorik'' ve ''pratik'' olarak ikiye ayrılır. Bu nedenle görsel sanatlar öğretmenlerinin her iki alanda yetkin olması gerekir. Sadece Türkiye'de değil, dünyada öne çıkan sanat akımlarından ve yeniliklerden haberdar olmalıdır. Bunun dışında görsel sanatlar öğretmenlerinin görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir:

1- Yıllık ders programı hazırlamak.

2- Derslerde kullanılacak ekipmanları belirlemek ve temin etmek.

3- Öğrencilerin resim, grafik, mimari ve heykel gibi alanlarda gelişimlerini takip etmek.

4- Görsel sanatları konu alan kitap ve dergilerden seçki oluşturmak.

5- Deneysel ve avangard sanat hakkında araştırma yapmak.

6- Eğitim verdiği kurumda ya da okulda bulunan resim atölyesini eğitime hazır hale getirmek.

7- Öğrencilerin çizdiği resimleri değerlendirmek.

8- Ünlü ressam ve heykeltıraşların sanat eserlerini konu alan filmlerin listesini oluşturmak. Bu filmlerden bazılarını okulda ya da atölyede öğrencilere izletmek.

9- Serbest çalışma etkinlikleri düzenlemek. (Kompozisyonun tamamen serbest olduğu resim, fotoğraf, heykel dersleri. )

10- Öğrencileri yetenekleri doğrultusunda motive etmek ve yönlendirmek.