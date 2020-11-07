İç Mekan Tasarımı Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Üniversite sınavları bittikten sonra adayların araştırmış olduğu meslek yüksek okulu bölümü bir hayli fazladır. En çok tercih edilen meslek yüksek okullarına baktığımızda iç mekan tasarımı bölümünü görüntülemekteyiz. İç mekan tasarımı bölümü sıklıkla tercih edilen ve aynı zamanda başarı sıralaması da yüksek olan bölümlerden biridir. Bu bölümün dersleri ve bölümden mezun olan kişilerin aldığı maaş miktarı da en fazla araştırılanlar arasına girmiştir.



İç mekan tasarımı bölümünde ki eğitim 2 yıllık bir eğitimdir. İç mekan tasarımı bölümü ön lisans bölümlerindendir. Dolayısıyla eğitim 4 yarıyıldan oluşmaktadır. İç mekan tasarımı bölümüne kayıt olduktan sonra erasmus gibi öğrenci değişim programlarından da faydalanabilirsiniz. Erasmus için mutlaka genel not ortalamasını yüksek tutmak gerekir. Genel not ortalaması yüksek olan öğrenciler bölüme kayıt olduktan sonra bulunduğu bölümün anlaşmalı olduğu yabancı üniversiteler ile öğrenci değişim programlarına dahil olabilirler.



İç Mekan Tasarımı Bölümü Nedir?



Son teknolojiyi kullanarak en iyi şekilde estetiğe uygun teknik resimler ortaya çıkarmak ve bu ortaya çıkarılan eserleri standartlara uygun hale getirmeyi amaçlayan bir bölümdür. İç mekan tasarımı bir ön lisans bölümüdür. Eğitim süresi 2 yıldır.



İç Mekan Tasarımı Bölümü Dersleri Nelerdir?



- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

- Türkçe

- İngilizce

- Matematik

- Teknik Resme Giriş

- Bilgisayar ile Çizim

- Malzeme Bilgisi

- Üretimde Dekorasyon Teknikleri

- Yapı Fiziği

- Çevre Koruma

- İletişim Teknolojisi

- Türkçe 2

- Yapı Bilgisi

- İş Sağlığı

- Matematik Mesleki

- Perspektif

- Yüzey İşlemleri

- Mekan Tasarımı Konut

- Ergonomi

- Zorunlu Staj

- Girişimcilik

- Mekan Tasarımı

- Restorasyon

- Röleve

- İnce Yapı Dekorasyon

- Yapılarda Aydınlatma

- İşyerinin Mekan Tasarımı

- Üretim Teknikleri



İç Mekan Tasarımı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



İç mekan tasarımı bölümü mezunu teknik çizim de artık ustalaşmış bir personeldir. Özgün bir şekilde iç mekan tasarımı yaparlar. Yeni tasarımlar oluşturarak bunları en iyi şekilde müşteriye sunarlar. Müşteri portföyüne uygun olarak dizayn edilen tasarımlar ile tasarımda kullanılacak malzemelerin hesabını da yapmaktadırlar. Aynı zamanda boş bir mekanın baştan aşağı tüm ihtiyaçlarını belirlerler.



Belirlemiş olduğu temel ihtiyaçlara yönelik donanım ihtiyacının da tespitini yaparlar. Müşterilerin isteği ve arzusuna yönelik ihtiyaçları belirlerler. Mekanlara uygun bir şekilde yapı malzemeleri seçerler.



İç Mekan Tasarımı Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Çeşitli ofislerde ve mimarlık atölyelerinde çalışma imkanı bulurlar. Bu bölümden mezun kişiler restorasyon firmalarında da yine görev almaktadırlar. Maket yapım büroları ve mobilya ve dekorasyon atölyeleri de iç mekan tasarımı bölümü mezunlarının istihdam edildiği yerlerdir.