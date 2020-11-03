İş Sağlığı Ve Güvenliği Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

İş sağlığı ve güvenliği, çalışanları olumsuz etkileyebilecek fiziksel, biyolojik ve kimyasal tehlikeleri tanımak, kontrol altına almak ve değerlendirebilmek için gerekli bilimsel yaklaşımları içerir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Dersleri Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği üniversitelerde iki farklı şekilde karşımıza çıkar. Bu bölüm, iki yıllık önlisans ve dört yıllık lisans bölümü olarak eğitim veriliyor. İş sağlığı ve güvenliğinin amacı, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda ihtiyacı olan nitelikli personel kaynağını karşılamak için büyük potansiyele sahip olan iş sağlığı ve güvenliği teknikeri eğitimini gerçekleştiriyor. Lisans bölümünden mezun olanlar ise, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı olarak çalışmaya başlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Hukuk

Mesleki Sorumluluk ve Etik

Makine ve Teçhizat

Bireyler Arası İletişim

İş Hukuku ve İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatı

İş Sağlığı ve Güvenliği İlkeleri

Çevre Sağlığı ve Güvenliği

İş Hayatında Bilişim ve Belge Yönetimi

Yönetim Sistemleri ve Risk Yönetimi gibi pek çok konuda eğitim verilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mezunları Ne İş Yapar?

İş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunları, çalışma ortamları, mevzuata uyum sağlama, çalışma ortamları, verileri analiz etme, denetim ve teftişler yapma ve kaza incelemelerini tamamlama gibi pek çok göreve sahip olurlar. Bu sayede iş yeri sağlık ve güvenlik enstitüsü içinde pek çok konuda çalışma yapabilirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği bölümünden mezun olan kişiler aşağıdaki alanlarda çalışmaya hak kazanır;

Endüstriyel güvenlik

Ergonomik

Mesleki Hijyen

Risk yönetimi

İstihdam imkanları;

Birincil sanayi,

İmalat,

Kırsal güvenlik,

Madencilik,

İşveren dernekleri,

Savunma gücü,

Hizmet endüstrisi,

Hükümet yetkilileri,

Sağlık endüstrisi

Kimler İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Okumalıdır?

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünü tercihe edecek adayların iletişim ve insan ilişkileri kuvvetli, grup ve bireysel çalışmaya yatkın, kriz anında sakinliğini koruyabilen, sorunlara anında pratik çözümler üretebilen, hızlı problem çözme kabiliyetine sahip olması gerekir.

2 Yıllık İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği bölümü, iş yerlerini işin yürütülmesi nedeni ile oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak, insanlara zarar gelmesini önlemek ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan uzaklaştırmak için bir plan dahilinde görev yapan ve görevli mühendise bağlı olarak çalışan kişileri yetiştiren önlisans programıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı ve Puan Türü

Günümüzde popülerliğini giderek arttıran ve önemi daha çok anlaşılan İş sağlığı ve güvenliği bölümünün eğitim süresi 2 yıl olan önlisans programına girebilmek için TYT sınavına girmek gerekir. İş sağlığı ve güvenliği, TYT puan türü ile öğrenci alıyor. Diğer ön lisans programlarında da olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği bölümü için de 150 baraj puanını geçmeniz gerekiyor. Bu bölümden mezun olanlar pek çok iş imkanına sahip oluyor.