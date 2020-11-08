İşletme Mühendisi Nedir, Nasıl Olunur? İşletme Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

İşletme mühendislerinin çalışabilecekleri çok geniş bir çalışma yelpazesi vardır. Okunan bölümde çok farklı alanlarda bilgi sahibi olacağınız için pek çok iş kolunda çalışma imkanı bulabilirsiniz.



İşletme Mühendisi Nasıl Olunur?



İşletme mühendisi olmak için 4 yıllık bir lisans programını başarı ile tamamlamanız gerekir. Bu lisans programını tamamladıktan sonra ise, işletme mühendisi unvanı ile iş hayatında yer alma fırsatı bulabilirsiniz.



İşletme Mühendisliği Bölümü İş Alanları



İşletme mühendisliği bölümü, geleceği olan iş olanakları, yurt dışı fırsatları, uzmanlık alanları ve zorlukları ile dikkat çekiyor. Üniversite tercihlerine hazırlanan pek çok gencin tercih etmek istediği bu bölüm, geleceğin mesleği olarak görülüyor. İşletmelerin daha iyi yerlere gelmesine yardımcı olmak ve işletmelerin yenilikler kazanarak işletmelerin tasarlanması ve geliştirilmesine odaklanan bir bölümdür. Ülkemizde sanayileşme arttıkça pek çok sanayi kuruluşunda, fabrikada ve işletmede koordinasyonu sağlayacak bir işletme mühendisine ihtiyaç vardır.



İşletme Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?



İşletme mühendisi mezunları, insan kaynakları, pazarlama, bilişim, üretim ve e ticaret gibi pek çok alanda uzmanlaşma imkanı bulabilirler. İşletme mühendisliği, yurt dışında da geçerliliği olan önemli bir meslek dalıdır. Yurt dışında da tanınan işletme mühendisliği bölümü, işletmelerde mühendislik eğitimi almış yöneticilere ihtiyaç olduğu için iş imkanı da çoktur. İşletme mühendisleri, sigorta, çiftlik, banka, fabrika, sanayi ve maden gibi pek çok kamu ve özel sektörde çalışabilecekleri alan bulunuyor.



İşletme Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne Kadar Maaş Alır?



İşletme mühendisliği bölümünden yeni mezun olan bir kişinin alacağı maaş yaklaşık olarak 2500 TL ile 4000 TL arasında değişiklik gösterir. Bu sektörde çalışanların maaşları kişinin çalıştığı işletme, sanayi ya da fabrikaya, çalışanın işinde kazandığı tecrübeye göre değişiklik gösterir.



İşletme Mühendisliği Bölümünde Okutulan Dersler

Pazarlama

Yönetim ve organizasyon

Finans

Teknik resim

Makine tasarımı

Termodinamik

İşletme Mühendislerinin Sahip Olması Gereken Nitelikler

Grup çalışmasına yatkın olmalıdır.

Analitik düşünce tarzını benimsemelidir.

Sayısal derslere ilgisi olmalıdır.

Fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları kolay ikna edebilme yeteneğine geliştirmek

Fırsatları sezebilen ve öngörülü olabilmek

Doğru yerde doğru kararlar alabilmek ve aldığı kararları uygulayabilmek

Psikoloji, sosyoloji ve matematik ile ilgili olmak

Zamanı etkili ve doğru bir şekilde kullanabilmek

Başkaları ile uyumlu çalışabilmek

Yaratıcı ve başarma tutkusu olması gerekir.

Sorun çözme konusunda başarılı olmak ve kritik anlarda sakin kalabilmek işletme mühendislerinin sahip olması gereken özellikler arasında yer alır.

İşletme Mühendisinin Görevleri

Üretimde malzeme, para, iş gücü gibi kaynakların en ekonomik şekilde kullanılması için gerekli planlamalar yapar.

Üretimde işletme yapılan ürünün maliyet hesaplamasının yapılması ve ürünlerinin pazarlanması gibi faaliyetler arasında eşgüdüm sağlar.

Mühendisler ve işletmeciler arasındaki iletişimin sağlanmasında da görev yapar.

İşletme ve atölyelerde pazarlama, planlama, finansman ve insan kaynakları gibi bölümlerde görev alarak işletmemin gelişmesine katkıda bulunabilirler.