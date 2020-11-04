Mekatronik Mühendisi Nedir, Nasıl Olunur? Mekatronik Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Mekatronik mühendisi makine ve araçların üretim aşamalarında ve geliştirilmesinde rol oynarlar. Tüm bu araçların verimliliğini arttırmak için Mekatronik mühendislerine ihtiyaç duyulur.



Mekatronik Mühendisi Nedir?



Mekatronik mühendisi tüm yeni makine ve araçlarda üretim işlevlerinin kontrolünü sağlar. Bu araçlarda verimliliğin arttırılması için de yeni metotlar denenir. Aynı zamanda bu meslek gereği mekanik, elektronik ve bilgisayar mühendisliğinin özelliği birleştirilir.



Mekatronik mühendisi bu üretim aşamalarında değişiklikleri iyice kontrol eder. Bu araçlardaki montaj hattı verimliliğinden maliyet hesaplaması gibi tüm faktörler göz önünde bulundurulur. Mekatronik mühendisleri potansiyel çözümler üretmek için çalışır. Bu süreçte ise bilgisayar destekli yazılımlar da kullanılır.



Mekatronik Mühendisi Ne İş Yapar?



Mekatronik mühendisine ihtiyaç her geçen gün artıyor. Özellikle de robotik, tıbbi teknoloji ve insansız hava- kara araçlarında çalışan mekatronik mühendisleri insan ve makine etkileşimlerinde de kontrol sağlıyorlar. Bu kapsamda mekatronik mühendisleri son teknolojileri kullanarak yeni ürünler tasarlıyorlar.



Ürünlerinde insan hayatında önemli ve işlevsel bir yere sahip olması bekleniyor. Mekatronik mühendisleri çalışmaların fizibilitesini ve maliyetlerini de çıkarırlar. Bu sayede ortaya çıkarılan ürünün de performans faydası göz önünde bulundurulur. Bu açıdan ürünler için teknik kaynak ve destek de sağlanır.



Mekatronik Mühendisi Nasıl Olunur?



Günümüzde belli eğitimleri aldıktan sonra ancak mekatronik mühendisi olunabilir. Mekatronik mühendisi olmak için üniversitelerde bulunan 4 yıllık Mekatronik mühendisliği bölümünde okumak gerekir. Bu lisans bölümünden mezun olan kişiler Mekatronik mühendisi olmaya da hak kazanırlar. Yeni fikir üreten mekatronik mühendisleri ekip çalışmasına da yatkın olabilirler.



Matematiksel muhakeme yeteneği olan mekatronik mühendisleri uygulanabilir çözümler de üretebilmeliler. İyi bir mekatronik mühendisi güncel teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilmeli. buna göre ürünler geliştirilmeli. O nedenle mekatronik mühendisleri ürün geliştirme aşamasında çok yönlü çalışabilmeli.



Mekatronik Mühendisinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Mekatronik mühendisinin mesleğine dair önemli görev ve sorumlulukları bulunur. Buna göre öncelikle iyi bir eğitim alması gerekir. Sonrasında ise yaptığı stajlar ile öğrendiği bilgileri pekiştirmelidir. Mekatronik mühendisleri matematiksel olarak düşünebilmeli. Buna göre ürün geliştirilmesini sağlamalı. İnsanlığa faydalı olarak işlevsel ve kullanışlı araçlar üretilmeli. Özellikle de insan gücü sonucu tehlikeli sonuçlar doğurabilecek alanlarda mekanik destek yöntemleri geliştirilebilir.



Bu alanlar da sualtı arama, ormancılık ve madencilik gibi sektörler olabilir. Bu alanlarda genellikle mekatronik mühendisleri tarafından geliştirilen araçların kullanılması sağlanır. Bu bakımdan mekatronik mühendisi üretim ve geliştirme aşamalarını yakından takip ederler. Verimliliği ve kaliteyi arttırmayı hedefleyen mekatronik mühendisleri ürettikleri ve ya geliştirdikleri ürünler ile insanlığa faydalı olmayı amaçlarlar.



Mekatronik mühendisi çalışmalarında daima gelişen teknoloji öncülüğünde hizmet verir. Buna göre çeşitli teknolojilerin entegre edildiği yeni ürünler tasarlanır. Ürün hatları için ise yeni elektro - mekanik farklı konseptler hızla geliştirilir. Aynı zamanda bilgisayar ve teknoloji kullanılarak mekanik, elektronik gibi alanlarda mühendislik sistem modellemeleri ortaya çıkabilir. Bu noktada simülasyon ve analizler de dikkatli bir şekilde yapılabilir. İhtiyaca uygun yepyeni ürünler de geliştirilir.