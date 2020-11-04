Müteahhit Nasıl Olunur? Müteahhit Olmak İçin Gerekenler Nelerdir?

İnşaatın yapım aşamasında yer alan müteahhit bu süreci takip eden kişidir. Müteahhit inşaat projelerinin koordine edilmesini de sağlamaktadır.



Müteahhit Nedir?



İnşaatlardaki yapım sürecini başından sonuna kadar takip eden kişilere müteahhit denilmektedir. Müteahhitler bu projeleri geliştirerek iş planlamalarında aktif rol oynarlar. Denetimlerin yerinde ve zamanında yapılmasını sağlayan müteahhit tüm işlerin planlamasını ve yürütülmesini sağlar. Kısacası inşaatlarda yüklenici misyonunu müteahhit üstlenir.



İnşaattaki tüm ayrıntılar ve detaylar da bu kişi tarafından üstlenilir. Müteahhitin niteliklerine de dikkat edilmesi gerekir. Liderlik vasfı olan kişiler müteahhit olabilirler. İşverenler müteahhitlerden doğru zamanda doğru işler yapmalarını beklerler. Ayrıca müteahhitler yoğun stres altında da çalışabilmeye uyumlu olmalılardır.



Müteahhit Ne İş Yapar?



Müteahhit, inşaatların koordinesini sağlar. Arapça kökenli olan müteahhit kelimesi aynı zamanda üstlenici anlamına da gelmektedir. Müteahhit de inşaat sahasının belirlenmesi ve inşaatın gelişmesinde de önemli rol oynar. Müteahitler inşaatlarda bütçe oluşturma, işe alım ve inşaat sürecinin tamamlanmasında önemli rol oynar.



Bir inşaatın tamamlanmasında müteahhite çok büyük görevler düşmektedir. Bu kapsamda inşaatın başlangıç ve bitiş aşamalarını müteahhit yönetmekte ve kontrol edilmektedir. Müteahhitler hazırladıkları projeler kapsamında pek çok yeni iş imkanına sahip olabilirler. İşverenler projelere en uygun müteahhitleri tercih ederler. Bunun için de pek çok unsuru göz önünde bulundururlar.



Müteahhit Nasıl Olunur?



Müteahhit olmak için herhangi bir üniversite bitirmek gerekmez. Herhangi bir üniversite mezuniyet durumu gerektirmeyen müteahhitlik mesleği için bazı şartların yerine getirilmesi lazım. Özellikle 18 yaşını dolduran vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir. Bu kişiler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurarak "Yeterlilik Belgesi" alırlar. Bu belge alınarak müteahhit olunması mümkün. Bazı özel ve devlet üniversiteleri de müteahhitlik eğitimi veriyorlar. Bu eğitimlere katılıp sertifika da alınabiliyor.



Müteahhitin Görevleri Ve Sorumlulukları Nelerdir?



Müteahitin inşaat ile ilgili önemli görev ve sorumlulukları vardır. Müteahhitler inşaat projelerinin aşamalarını başlangıçtan sonlanana kadar planlarlar. Ayrıca müteahhit, inşaatın projesi ile birlikte işçilik, makine gibi tüm masraflarını hesaplayarak fiyat teklifi oluştururlar. Yapılan inşaata dair tüm detayların yer aldığı bir rapor da müşterilere sunulur. Müteahhitler genel olarak mimar ve mühendisler ile birlikte çalışma yaparlar.



İşçi güvenliğini temin eden müteahhitler iş performansını da denetlerler. Müteahhitler inşaat projelerini yasa ve yönetmeliklere göre denetlerler. Ayrıca müteahhitler inşaat projesinin maliyetini hesaplayarak düşük maliyet ve yüksek verimlilik hesaplarlar. Gerekli yasal izinleri alan müteahhitler acil durumlara da müdahale edilmesini sağlarlar.



Müteahhitlerin görev ve sorumlulukları oldukça geniştir. Buna göre müteahhitler inşaat projeleri ile başından sonuna kadar ilgilenirler. Özellikle potansiyel müşteriler için de teklif hazırlanır. Ekipman ve araçların bakımını yaptırmakla da mükellef olan müteahhitler inşaat projesinin toplantılarını planlarlar. Ayrıca müteahhitlerin liderlik vasfına da sahip olması gerekir. Etkili zaman yönetimi gerçekleştirebilen müteahhitler doğru analizler yapmakla yükümlüdürler. Uyuşmazlık çözümünde aktif rol oynayan müteahhitler inşaat projeleri ile ilgili tüm süreci de yakından takip ederler. İnşaat projeleri ile ilgili her türlü konuda Müteahhitler bilgi sahibi olurlar.