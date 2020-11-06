Optisyen Nedir, Nasıl Olunur? Optisyenlik Mezunu Ne İş Yapar?

Optisyen, genel olarak göz hekimi tarafından verilen reçetelere uygun gözlük ve ya lensin müşterilere uyumunu belirleyerek doğru ürünün satışını gerçekleştirir.



Optisyen Nedir?



Göz hekimi tarafından hastaya verilen gözlük ve ya kontakt lens optisyen tarafından hazırlanır. Optisyen reçeteye yazılı olan lens ve gözlüğün göze uygunluğunu belirler. Buna göre kontakt lens ve gözlüğün satışı gerçekleşir. Optisyen de bu kapsamda kişilerin gözlük seçmesine yardımcı olarak onların kolay ve hızlı bir şekilde gözlük seçmelerini sağlarlar.



Optisyenler kendi alanlarında uygun eğitimleri aldıktan sonra bu kapsamda çalışmaya başlarlar. Aynı zamanda müşterilerin de ihtiyacına uygun kontakt lensin belirlenmesinde önemli rol oynarlar. Çoğu zaman optisyenler hasarlı gözlük çerçevelerini de onararak eski haline getirirler. Bunun yanı sıra müşterilerin reçetelerinin ödeme kaydını da düzgün bir şekilde tutarlar.



Optisyen Ne İş Yapar?



Optisyenlerin önemli görev ve işlevleri bulunur. Özellikle kontakt lens, numaralı gözlük, güneş gözlüğü ve göz ürünlerinin satışını gerçekleştirirler. Bunun yanı sıra müşterilere de gözlük seçiminde stil ve renge göre gözlük çerçevesi seçiminde yardımcı olurlar. Müşterinin seçtiği gözlüğü müşteriye uyumu ile ilgili detaylı ve kapsamlı çalışma yürütürler. Özellikle bu gözlüklerin plastik ve ya metal çerçeveleri ayarlanır.



Müşteri reçetelerinin ödeme kayıtları da düzgün bir şekilde tutulur. Optisyenler göz ile ilgili her ürünün satışında dikkatli ve özenli davranmalılar. Optisyenler reçetelenmemiş numaralı gözlük asla satmazlar. Optisyenler yalnızca göz doktoru tarafından reçete ile verilen gözlüklerin satışını sağlarlar. Optisyenler müşterin gözlüklerinin tamirini ve bakımını da yaparlar.



Optisyen Nasıl Olunur?



Optisyen olmak için belli bir eğitim almak gerekir. Optisyen olmak isteyen kişiler üniversitelerin iki yıllık optisyenlik önlisans bölümünden mezun olmalılar. Aynı zamanda bu eğitimleri alarak mezun olan kişiler 5193 numaralı kanun kapsamında optisyen açarak optisyenlik mesleğini de icra edebiliyorlar.



Optisyenin Görev Ve Sorumlulukları Nelerdir?



Birebir iletişim kurarak müşterilere hizmet veren optisyenin mesleki anlamda önemli görev ve sorumlulukları vardır. Müşterilere karşı saygılı ve hoşgörülü olan optisyen en iyi hizmeti vermelidir. Aynı zamanda optisyenler kendi mesleklerinde çalıştıkları süre boyunca başka bir işte çalışamazlar.



Optisyenler göz muayenesi için yapılan aletlerden birini iş yerinde bulunduramazlar. Müşterilerin memnuniyeti için optisyenler en iyi hizmeti veriyorlar. Bu noktada en iyi gözlük seçiminin yapılması için müşteriler ile sürekli iletişim halinde oluyorlar.



Bazı durumlarda gözlüklerin ayarları da yapılabiliyor. Optisyenler müşterilere uygun şekilde gözlük çerçevesi ayarı yapmak için kendi teknik bilgilerini kullanıyorlar. Optisyenler müşteriler için en iyi hizmeti verebilmek için kaliteli ürünlerin satışını yaparlar. Bunun yanı sıra müşterilerin reçetelerine uygun olarak gereken gözlük ve ya lensler verilir. Burada lens ve gözlüklerin de kaliteli ve kullanışlı olması çok önemli.



Optisyenler, müşterilerin gözlük ve lens seçimlerinde gerekli bilgiyi vererek yönlendirmeler yapabilirler. Buna göre de istenilen gözlüklerin detaylı bir şekilde özellikleri anlatılarak çerçeve seçenekleri anlatılır. Ürünler hakkında doğru ve eksiksiz bilgi verilmesi ise optisyenin sorumluluğu arasındadır.