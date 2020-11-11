Ortopedi Doktoru Nedir, Nasıl Olunur? Ortopedistlik Mezunu Ne İş Yapar?

Ortopedi doktoru hastanın iskelet ve kas sisteminde meydana gelen hastalıkları teşhis eder. Bu konuda tanı konulduktan sonra ortopedi doktoru doğru tedaviyi uygular.



Ortopedi Doktoru Nedir?



İnsanlarda kemik, kas, eklem ve sinirleri inceleyen doktorlara ortopedi doktoru denilmektedir. Bu bölgelerin muayene ve teşhis süresini yapan ortopedi doktoru tanı konulduktan sonra da uygun tedaviyi ve bu süreci belirler. İnsanlardaki iskelet ve kas sisteminde oluşan hastalıkların iki farklı türü bulunur. Bu rahatsızlıklar doğuştan ve ya sonradan oluşabilir.



Özellikle de bu hastalıkları inceleyen ortopedi doktoru rahatsızlıkların durumuna göre cerrahi ve ya medikal tedavilerin uygulanmasını sağlar. Bu noktada ortopedi doktoru hastalar ile yakından ilgilenir. Hastanın şikayetlerini dinleyip gerekli muayene sürecini sürdürür.



Ortopedi Doktoru Ne İş Yapar?



Kas ve iskelet sisteminde meydana gelen hastalıkları inceleyen ortopedi doktoru bu konuda gerekli tahlil ve tetkikleri yapar. Hastalar ortopedi doktoruna giderek şikayetlerini anlatırlar. Hastalığın kesin olarak belirlenmesi için doğru tanı konulması gerekir. Bu nedenle ortopedi doktoru hastanın hastalık öyküsünü dinleyerek ayrıntılı bilgi edinir. Bu hastalıklarda ise hastanın ortopedik açıdan fiziki muayene seçenekleri gerçekleştirilir. Aynı zamanda gerekli tetkik ve tahliller de yaptırılır.



Gerekli görülen durumlarda protez uygulamaları da yapılmaktadır. Özellikle kopmuş ve ya kesilmiş olan uzuvlar cerrahi yöntemler kullanılarak dikilir. Bu sürecinde takibi yapılır. Gerektiği zamanda vücudun bir bölümünden diğer bölümüne kas, kemik, deri ve doku nakilleri yapılabiliyor.



Ortopedi Doktoru Nasıl Olunur?



Ortopedi doktoru olmak için belli bir eğitim almak gerekir. Ortopedi doktoru olmak isteyenler 6 yıl boyunca bir tıp eğitimi alırlar. Bu nedenle üniversitelerin 6 yıllık eğitim veren tıp fakültelerinden mezun olunduktan sonra doktor olunabilir. Bu mezuniyet sonrasında ise 5 yıl ortopedi alanında uzmanlık eğitimi alınması da gerekir. Alınan tüm bu eğitimlerin ardından ortopedi doktoru olarak görev alınabilir.



Tıp alanında doktorlar kendilerini sürekli yenileyerek kendi alanında bilgilerini de güncellerler. Ortopedi uzmanlığının ardından ise yan dal yapmak adına 2 yıl boyunca el cerrahisi konusunda da eğitim alınabilir. Bu şekilde sürekli gelişim de yaşanır.



Ortopedi Doktorunun Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Ortopedi doktorlarının kendi mesleklerine dair belli görev ve sorumlulukları bulunur. Buna göre ortopedi doktoru bilgilerini sürekli tazeleyerek güncel gelişmeleri de yakından takip etmelidir. Hastalıklar ile tanı koyarken ise her bir detay göz önünde bulundurulmalıdır. Ortopedi doktorları hastalarına tanı koyarken hastalık hikayesini iyice dinleyerek ona göre tanı koyarlar.



Ortopedi doktorları hastalıklara tanı koyarken gerekli tahlil ve tetkikleri de yaparlar. Hastalıklar belirlendikten sonra gerekli tedavi yöntemleri uygulanmaya başlar. Ortopedi doktorları ise bu hastalıkların süreçlerini yakından takip ederler. Böylelikle hastalar da belirli süreçlerde hastalığın iyileşme sürecine tanıklık ederler.



Ortopedi doktorları hastalar ile iyi bir iletişim kurmalılar. Bu iletişim sonucunda ise hastalara da tüm tetkiklerin doğru uygulama süreci yakında takip edilir. Ortopedi doktorları kendi alanlarındaki yenilikleri takip ederek tedavinin gidişatı ile ilgilenirler. Bu sayede hastaların iyileşme süreci hızlandırılır.