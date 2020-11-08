Oyuncu Nedir, Nasıl Olunur? Oyunculuk Mezunu Ne İş Yapar?

Oyuncu, ses, mimik ve vücut dilini kullanarak farklı bir karaktere hayat veren meslek grubuna verilen kişidir. Oyuncular tiyatro, televizyon ve film gibi alanlarda görev alırlar.



Oyuncu Nedir?



Oyuncu görev aldığı yere göre farklı karakterleri mimik, jest ve vücut dilini kullanarak canlandıran kişilerdir. Oyuncu kendinden beklenen performansı en iyi şekilde sergilemektedir. Oyuncular kendi alanlarına göre rol yaparak jest, mimik ve vücut dili ile birlikte performanslar sergilerler. Bu konuda oyuncuların da kendi alanlarında çalışma ayrıntıları bulunur. Buna göre oyuncular sergileyecekleri performans öncesi rol provası yaparak metinler ezberlerler.



Oyuncular eğer bir grubun parçası olarak bilinirler ve o grup ile birlikte provalar yaparak oyunlara hazırlanırlar. Oyuncular önemli bir mesleğin mensuplardır. Toplum önünde performanslar sergileyen oyuncular topluma da örnek olacak ve toplumu yönlendirecek işler yaparlar.



Oyuncu Ne İş Yapar?



Oyuncuların görev tanımı oldukça geniştir. Farklı dizilerde, filmlerde ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncuların performansları izleyenler tarafından değerlendirilir. Buna göre izleyiciler de oyuncuların sergiledikleri performansı değerlendirirler. İyi oyunculuklar belli törenlerde en iyi oyuncuların seçilmesi ile ödüllendirilir.



Oyuncular meslekleri boyunca kendilerini geliştirip, alanlarında eğitim alırlar. Bunun yanı sıra oyuncular çeşitli medya araçlarını kullanarak yaptıkları mesleği ve oyunculukları gözler önüne sererler. Aynı zamanda oyuncular çeşitli etkinliklerde ve radyolarda da oyunculuklarını rahat bir şekilde sergileyebilirler.



Oyuncu Nasıl Olunur?



Oyuncu olmak için öncelikle üniversitelerin Drama ve Oyunculuk, Radyo Sinema ve Televizyon gibi bölümlerden birinden mezun olmak gerekir. Bu bölümlerde genellikle 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Aynı zamanda oyuncu olmak için konservatuarların da oyunculuk bölümünde eğitim alınabilir.



Oyunculuk eğitimi her zaman için tek başına yeterli olmaz. Özellikle de işinde başarılı olmak isteyen oyuncular çeşitli kurslara katılarak kendilerini performans alanında geliştirebilirler. Bu açıdan kişisel kabiliyetleri arttıracak bireysel çabalar doğrultusunda kendini geliştirmek çok önemlidir.



Oyuncular büründükleri karakter ile birlikte yaratıcılıklarını da en iyi şekilde kullanabilirler. Aynı zamanda oyuncuların ezberleme kabiliyetlerinin yerinde olması gerekir. Oyuncular düzgün bir diksiyona sahip olmalılar. Ses eğitimi de alan oyuncular Türkçe' yi de en doğru şekilde kullanabilmeliler. Oyuncuların fiziksel yetkinlikleri de düzgün olmalıdır.



Oyuncunun Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Oyuncunun mesleki anlamda görev ve sorumlulukları vardır. Buna göre oyuncu rol yaptığı karakteri izleyicilere etkili bir şekilde tanıtmalıdır. İzleyenler oyunculuğun gerçekliğine hayran kalmalı. Bu nedenle oyuncular sergiledikleri performanslar ile göz doldururlar.



Oyuncular seyircileri eğlendirmek ve bilgilendirmek için sahnede, televizyonda ve ya çeşitli yerlerde performanslar sergileyebilirler. Bu oyunculuklar sırasında konuşma, jest ve vücut hareketleri uygun şekillerde kullanılmalı. Buna göre de geri bildirimlere göre performans arttırılır. Oyuncular basın ve medya seçeneklerini kullanarak oyunculuklarının tanıtımını yapabilirler.



Oyuncular belli işbirliği içerisinde çeşitli oyunculuklar sergileyebilirler. Bu oyunculuk ise kaliteli bir şekilde sergilenebilir. Özellikle görevlendirmelerde yeni rol alan oyuncular senaryoları okuyarak yorumlayabilirler. Çoğu zaman senaryo ezberi gibi doğaçlama rol de rahatlıkla yapılabilir.