Psikiyatri Nedir, Nasıl Olunur? Psikiyatri Uzmanlığı Mezunu Ne İş Yapar?

Psikiyatrist, insan davranış dinamiklerini biyopsikososyal olarak açıklamak üzerine çalışmalar yapan, normal ve normal dışı davranış örüntülerini tedavi etmeye çalışan ruh hekimliği ve tıp bilimidir.

Psikiyatrist Nasıl Olunur?

Psikiyatrist olmak için öncelikle tıbbiyeyi bitirmeniz gerekiyor. Tıbbiye, 6 yıl süren oldukça zor bir okuldur. Tıbbiyeyi bitirdikten sonra ise çeşitli sınavlara girerek ruh sağlığı ve hastalıkları yani psikiyatrist alanında uzmanlık almaya hak kazanmanız gerekir. 6 yıllık eğitimin ardından 4 yıl süresince psikiyatri alanında uzmanlık eğitimi almak gerekir. Ancak alacağınız bu 10 yıllık temel eğitimin ardından psikiyatri uzmanı olabilirsiniz.

Ülkemizde bir uzmanlık alanında eğitim alabilmek için yabancı dil sınavlarından birini geçmeniz gerekir. Bu sınavlar ise genellikle ÖSYM tarafından ülke çapında düzenlenen sınavlar ya da TOFEL gibi sınavlardır. Bu sınavlardan birinden geçer not aldığınız zaman Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)’na girmeye hak kazanmanız gerekir. Psikiyatri alanında uzmanlık alabilmek için TUS’dan yüksek puan almanız gerekir.

10-20 yıldır ülkemizde psikiyatri en yüksek puanla asistan kabul eden branşlar arasında yer alır. Bu sınavlarda yüksek puanlar alarak devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde ya da kurumlarda görev alabilirsiniz. Bu kurumlarda ruh sağlığı ve hastalıkları konusunda 5 yıl boyunca yoğun bir eğitim alarak ayda en az beş defa nöbet tutarak beşinci yılın sonunda eğitimin ikinci yılından itibaren belirlenen bir konuda yaptığınız bir araştırmayı tez hazırlamanız gerekir.

Psikiyatri Uzmanlığı Mezunu Ne İş Yapar?

Psikiyatri uzmanı yani bir diğer ismi ile psikiyatr, bulunduğu kurumun çalışma prensipleri çerçevesinde şu görevleri yerine getirir

Hastanın şikayetini dinlemek,

Hastanın tıbbi öyküsü hakkında detaylı bilgi almak ve hasta bilgi formuna kaydetmek,

Hastanın muayenesini yapmak,

Anksiyete yani kaygı bozukluklarının ve depresyonun, şizofreni, panik bozukluğun, bağımlılıkların ve buna benzer duygu durum bozukluğunun tanı ve tedavisini yapmak.

Yeme ve uyku bozukluğu problemlerinin tanı ve tedavisini yapmak,

Yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan ruhsal sorunların tedavisini yapmak,

İlaç tedavisi dışında hastalara bir de psikoterapi uygulamak,

Psikiyatrik hastaların takip ve tedavisini yürütmek, hasta raporlarını hazırlamak,

Hasta ya da hasta yakınına hastalığın durumu, riskleri, hastalığın tedavisi, hastalıktan korunma konuları gibi pek çok konuda bilgi vermek,

Hastanede yatan hastaların takip ve kontrolünü gerçekleştirmek,

Gereken zamanlarda diğer hekimlerle birlikte çalışmak

Psikolog ve Psikiyatrist Arasındaki Fark Nedir?

Psikoloji, bir ruh bilimidir. Psikologlar, üniversitelerin psikoloji bölümünden mezun olur. Bir tıp branşı olan psikiyatri, sayısal ağırlıklı puan türü ile öğrenci alır. Psikoloji bölümü ise eşit ağırlık puan türü ile öğrenci alır. Psikiyatrist olmak için önce tıp fakültesi bitirmek ve uzmanlık alabilmek için 10 yıllık eğitimi tamamlamak, psikolog olmak için ise 4 yıllık lisans bölümünden mezun olmak gerekir. Psikiyatristler, ilaç yazma ve ilaç tedavisi uygulama konusunda eğitim alır.