Psikoloji Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Psikoloji bölümü en sevilen bölümler arasındadır. Psikolog olmak isteyenlerin ilk tercih ettiği bölümler arasında psikoloji bölümü gelmektedir. Psikoloji bölümünü bitiren kişilere psikolog denilmektedir. Bu bölümün pek çok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajların başında da Erasmus gelmektedir. Bu bölümü okurken aynı zamanda Erasmus avantajlarından da yine yararlanabilirsiniz. Psikoloji bölümü için taban puanlarına da dikkat etmelisiniz.

Psikoloji Bölümü Nedir?

Psikoloji bölümü üniversitelerde lisans olarak eğitim verilen toplam süresi 4 yıllık olan, psikolog ihtiyacının karşılanması amacı ile oluşturulmuş olan bir üniversite bölümüdür. Psikoloji bölümüne yönelik özel dersler de yer almaktadır. Bu bölümden mezun olmuş ve mesleği icra eden kişilere de psikolog unvanı verilmektedir. Psikoloji bölümünden yandal programlarına da başvuru yapmak mümkündür. Böylelikle çift anadal yapma şansı bulunur.

Psikoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

Psikoloji bölümü 1.sınıf dersleri;

- Psikolojiye giriş

- Sosyolojiye giriş

- Felsefeye giriş

- Matematik

- İstatistik

- Genel Biyoloji

- Genel Fizyoloji

Psikoloji bölümü 2. sınıf dersleri;

- Sosyal psikoloji

- Gelişim psikolojisi

- Öğrenme psikolojisi

- Bilişsel psikoloji

Psikoloji bölümü 3. sınıf dersleri;

- Klinik psikoloji

- Psikoterapi yaklaşımları

- Psikoterapotik görüşme teknikleri

Psikoloji bölümü 4. sınıf dersleri;

- Deneysel psikoloji

- Örgütsel psikoloji

- Psikolojide etik

- Psikolojide ölçme ve değerlendirme

Psikoloji Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Psikoloji bölümü mezunları "psikolog" unvanı alırlar. Bu şekilde psikolog arayan kliniklerde çalışabilirler. Hem özel sektörde hem de kamuda çalışma şartları bulunmaktadır. Kamuda çalışmak için ise mutlaka KPSS sınavına girmek gerekir. KPSS sınavından gerekli puanı aldıktan sonra kamuda "Psikolog" unvanı ile görev alabilirler.

Psikoloji bölümü mezunları aynı zamanda özel sektörde de çalışabilirler. Özel sektörde psikolog kliniklerinde çalışabilirler. Aynı zamanda psikoloji bölümü mezunları kendi kliniğini de açabilirler. Kendi kliniğini açarak bu şekilde "psikolog" unvanını icra edebilirler.

Psikoloji Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

Psikoloji bölümünden mezun olanlar için geniş bir iş olanakları bulunaktadır. Psikoloji mezunları hemen hemen her yerde çalışabilirler. Ruh sağlığı merkezlerinde, hastanelerde veya aile sağlığı merkezlerinde çok kolay iş bulabilme imkanlarına sahiptirler. Aynı zamanda kreş ve huzurevlerinde de yine psikoloji bölümüne yönelik istihdam vardır. Bundan dolayı pek çok çalışma alanı bulunur. Psikoloji bölümü mezunları kamuoyu araştırma merkezlerinde de çalışabilirler.

Psikoloji bölümü ülkemizde en çok tercih edilen bölümlerden bir tanesidir. Bundan dolayı iş olanakları da bir hayli fazladır. Hem özel sektörde hem de kamuda iş olanakları geniş olan bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Kitle iletişimi kurumlarında da görev alabilirler.