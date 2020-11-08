Radyoloji Teknisyeni Nedir, Nasıl Olunur? Radyoloji Teknisyenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Radyoloji teknisyenleri doktorların koymuş olduğu teşhisler sonucunda MR, Röntgen ya da BT çekerler. Bu sebeple sağlık sektörünün önemli kollarından bir tanesidir.



Radyoloji Teknisyeni Nedir?



Radyoloji teknisyenleri; röntgen, bilgisayarlı tomografi, ultrason, manyetik rezonans (MR) ve mamografi çekmek için gerekli olan makineleri kullanan ve bu çekimleri gerçekleştiren kişilerdir.



Radyoloji bölümü birden fazla klinik bölümde çalışarak buralarda hizmet sağlayabilmektedir. Radyoloji teknisyenleri doktorların teşhis koyabilmeleri ve bunun sonucunda gerekli tedavileri yapabilmeleri açısından oldukça önemli bir bölümdür.



Radyoloji Teknisyeni Ne İş Yapar?



Doktorlar, hastalarının şikayetlerini dinleyerek gerekli hastalık teşhisini koyarlar. Doktorlar teşhis koyduktan sonra belirtmiş oldukları yönergeler dahilinde hasta vücudunun belli bölümlerinin filmleri radyoloji teknisyenleri tarafından çekilebilir. Radyoloji teknisyenlerinin görevlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

Röntgen çekilmesi gereken hastanın röntgen masasında doğru bir şekilde konumlandırılmasını sağlamak

Röntgen çekilecek hasta ile birlikte röntgen tüpünün de röntgeni çekilecek bölgeye doğru bir şekilde konumlandırmak ve doğru düğme ile röntgen filmini çekmek

Röntgen filmi çekme işlemini tamamladıktan sonra röntgen filminin banyosunu yapmak

Çekilmiş olan röntgen filmlerini düzenlemek ve dosyalamak

Röntgen filmlerinin ilgili olan birimlere ulaştırılmasını sağlamak

Laboratuvar istatistiklerini hazırlayarak arşivlerin sürekli düzenli olmasını sağlamak.

Radyoloji Teknisyeni Nasıl Olunur?



Özel sektörlerde veya kamuda radyoloji teknisyeni olarak çalışan kişilerin röntgen makineleri ile gerekli aletlerin kullanımlarında yetkin olmaları oldukça önemlidir.



Çekilen röntgen filmlerinde doğru sonuç alınabilmesi adına makinelerin doğru bir şekilde kullanılması oldukça önemlidir. Mekanik konular ile ilgilenmeyi seven, hastaya karşı sorumluluklarının bilincinde olan, el ve göz koordinasyonlarını düzgün bir şekilde sağlayan kişiler radyoloji teknisyeni olabilirler.



Radyoloji teknisyeni olmak isteyen kişilerin Radyoloji bölümünden mezun olmaları gerekmektedir. Böylelikle Radyoloji teknisyeni olarak kamu kuruluşlarında ya da özel sektörde kolay bir şekilde iş bulabilirler.



Radyoloji Teknisyeni Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Radyoloji Teknisyeni görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir;

Bağlı bulundukları kurum ya da kuruluşlarda mamografi, röntgen ya da bilgisayarlı tomografi gibi cihazların kullanımlarından sorumludurlar.

Grafisi çekilecek olan hastanın hazırlıklarını gerçekleştirir ve bunun yanında yapılacak olan radyografi işlemi ile alakalı olarak hastaya veya hasta yakınlarına gerekli bilgilerin verilmesi işlemini gerçekleştirirler.

Radyografi işlemi esnasında hasta ve de hasta yakınlarının mümkün olan en az derecede radyoiyonizan ışınlarından etkilenmeleri için gerekli önlemleri alarak bu önlemleri uygularlar.

Serviste kullanılan portabl röntgen cihazları ile yapılan radyografi işlemlerinde cihazın taşınması ve kullanılması işlemlerinden sorumludurlar. Bunun yanında film ya da kaset yerleştirilmesi işlemlerinden de sorumludurlar.

Servis çalışanlarının serviste yapılan grafi işlemlerindeki radyasyondan etkilenmemeleri için onları uyarma görevini de üstlenirler.

Yapılan işlemden sonra hasta bilgileri girip film ya da kasetin hazırlanmasını sağlarlar.

Röntgen teşhis laboratuvarlarında bulunan tüm cihazların temizliklerini de gerçekleştirirler.

Röntgen cihazlarının arızalanması gibi durumlarda gerekli servisleri arayarak bilgilendirme yaparlar.

Röntgen arşivlerinin düzenli olması için çalışmalar ve düzenlemeler yaparlar.

Radyoloji laboratuvarı istatistiklerinin hazırlanması amacı ile çalışmalar yaparlar.