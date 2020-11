Rehber Öğretmen Nedir, Nasıl Olunur? Rehber Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Rehber öğretmen, öğrenciler ile bire bir diyalog kurarak derslerde başarılı olmalarına katkıda bulunur. Ayrıca rehberlik hizmeti ile birlikte öğrencilerin kişisel gelişimleri de desteklenir.



Rehber Öğretmen Nedir?



Rehber öğretmen okul, eğitim merkezi ve kurslarda çalışır. Buradaki öğrenciler kültür derslerinin yanı sıra rehber öğretmenlerden de eğitim alırlar. Rehber öğretmen, öğrencilerin kişisel gelişimini desteklemek için rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunmaktalar.



Bu rehberlik hizmeti aynı zamanda öğrencilerin öğretim hedeflerine ulaşmalarına da katkı sağlamaktadır. Rehber öğretmenler diğer dersin öğretmenleri, okul yöneticileri ve aileler ile işbirliği halinde olurlar. Ayrıca rehber öğretmen okul içerisinde yer alan her bir öğrenci hakkında tek tek ilgilenerek onlar hakkında bilgi sahibi olabilir. Bu kapsamda rehber öğretmenin de önemli sorumlulukları bulunur.



Rehber Öğretmen Ne İş Yapar?



Rehber öğretmen, öğrencinin hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Bu öğretmenler öğrencinin kişisel problemlerini çözmesine yardımcı olarak eğitim hedeflerine yönelik yol gösterici olabilirler. Aynı zamanda rehberlik için oluşturulan derslere girerek müfredata göre belirlenen dersleri anlatırlar. Rehber öğretmenler diğer tüm branş dersleri ile işbirliği halinde çalışmalar yaparlar.



Öğrencilerin gelişim kaydını da tutan rehber öğretmenler her öğrenci için ayrı ayrı başarı değerlendirmesinde bulunurlar. Öğrencilerin yetenekleri bilgi birikimleri doğrultusunda öğrencilerin sosyal etkinlikler içerisinde yer almalarını da sağlarlar. Aynı zamanda rehber öğretmenler öğrencilerin sınav stresini yönetmeleri konusunda oldukça destekleyici olurlar. Özellikle sınav döneminde yoğun stres yaşayan öğrenciler rehber öğretmenlere danışırlar.



Rehber Öğretmen Nasıl Olunur?



Rehber öğretmen olmak isteyenlerin belli bir eğitimden geçmesi gerekir. Buna göre öncelikle üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinden mezun olmak gerekir. Bu üniversitelerden lisans derecesi ile mezun olan kişiler pedagojik formasyon da alarak rehber öğretmen olabilirler.



Bu kapsamda rehber öğretmenlerde aranan bazı özellikler vardır. Öncelikle iyi bir rehber öğretmenin sabırlı ve hoşgörülü olması beklenir. Problem çözme becerisi de yüksek olan rehber öğretmenler insan ilişkilerini geliştirmekte de yetenekli olmalılar. Aynı zamanda rehber öğretmenler öğrencileri ile rahat bir şekilde diyalog kurabilmeliler.



Rehber Öğretmenin Görev Ve Sorumlulukları Nelerdir?



Önemli görev ve sorumlulukları olan rehber öğretmenlerde de aranan bazı özellikler vardır. Ekip çalışmasına yatkın olan rehber öğretmenler öğrenciler ile rahat bir şekilde diyalog kurma yeteneğine de sahip olmalılar. Bunun yanı sıra rehber öğretmen olmak isteyen erkek adayların askerliğini yapmış ve ya askerlikten muaf olmaları gerekir. Sözlü ve yazılı iletişim kabiliyetine sahip olan rehber öğretmenlerin ilgili müfredata da hakim olmaları gerekir. Rehber öğretmenler öğrencilerinin hayatını etkileyecek her konuda dikkatli önerilerde bulunmalılardır. Güler yüzlü olan rehber öğretmenlerin aynı zamanda empati kurma yeteneklerinin de yüksek olması beklenir. Sabırlı ve hoşgörülü olan bu öğretmenler dersler ile ilgili uygun sınavları da yapmalılar.



Rehber öğretmenler çoğu zaman sınav stresi yaşayan öğrencilerin yanında olarak bu süreci kolay bir şekilde atlatmalarını sağlarlar. Ayrıca okul ile ilgili problem yaşayan öğrencilerin bu sorunlarını çözmelerine de yardımcı olurlar.