Sağlık Teknisyeni Nedir, Nasıl Olunur? Sağlık Bakım Teknisyenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Sağlık teknisyeni, sağlık ile ilgili pek çok konuda bilgi sahibi olan kişilerdendir. Genel olarak hastanelerde ve acil servislerde görev almaktadır.



Sağlık Teknisyenliği Nedir?



Sağlık teknisyeni günümüzde bakanlığa bağlı olan idari yerlerde, sağlık ocaklarında, hastane ve ya acil servis gibi genel sağlık alanlarında temel bir sağlık bilgisi ile evrak düzenleme, cihazlar hazırlama gibi alanlarda çalışmakta olan kişilere verilen mesleki bir unvandır.



Sağlık Teknisyeni Ne İş Yapar?



Sağlık teknisyeni, sağlık bakanlığına bağlı olan tüm kurum ve ya özel kuruluşlarda çalışmakta olan bu teknisyenin görev ve de sorumlulukları aşağıdaki gibidir.



Bunlar;

- Hasta olan kişileri karşılamak; hasta olan kişilerin muayene, tedavi ve ya tetkik için hazırlanmalarını sağlamak,

- Hemen hemen çalıştığı her alanı her zaman için hazır bir halde bulundurmak ile birlikte sağlık grubunda bulunmakta olan yetkili kişiler izin vermiş olduğu sürece hastaların yürümesine ve ya hareket etmesine refakat etmek,

- Sağlık teknisyeninin sağlık grubunda bulunmakta olan yetkili kişiler izin vermiş olduğu sürece hareket kısıtlılığı bulunan hastalara yardımcı olmak,

- Ayrıca ilgilendiği hastaların sağlıkları ile genel durumlarında herhangi bir değişiklik fark ederler ise bunu sağlık mensuplarına da bildirmek,



İlgili sağlık grubunda bulunmakta olan yetkili kişilerin belirlediği bu hususlar doğrultusunda hastaların beslenmesine de yardımcı olmak sağlık teknisyeninin görevleri arasında yer almaktadır. Buna ek olarak bu sağlık grubunda olan yetkili kişilerin belirlediği en temel hususlar doğrultusunda hastalara genel egzersiz programı uygulamayı sağlamak, İlgili sağlık alanında kullanılacak malzemelerin hijyenik, temiz olmasını ve de hazırlanmasını sağlamak ve bulunduğu birimdeki genel hastane evrak işlerini düzenlemek, evrak işlerini yönetmek ve de evrak işlerinin takibini yapmak.



Sağlık Teknisyeni Nasıl Olunur ve Eğitimi Nasıldır?



Sağlık teknisyenleri günümüzde talep gören meslekler arasında yer almaktadır. Üniversitelerin genel olarak Sağlık Meslek Yüksekokullarında yer alan Acil Bakım Teknikerliği, Anestezi, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve ya İlk Bakım, İlk Yardım, Acil Yardım, Anestezi Teknikerliği, Eczane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği ve Ameliyathane Teknikerliği gibi çeşitli ön lisans programlarından mezun olan kişiler bir sağlık teknisyeni olarak iyi bir görev yapabilmektedir. Bu nedenle günümüzde sağlık teknisyeni mesleği oldukça yaygın olan ve tercih edilen meslekler arasında yer almaktadır.



Sağlık Teknisyenleri İş İmkanları Nelerdir?



Sağlık teknisyenleri çalıştığı ünitelerin kullanıma hazır bulundurulması konusunda görev almaktadır. Ayrıca hastaların muayene edilmesi, tetkik ve ya tedavi için hazırlanması gibi konularda görev almaktadırlar.



Sağlık bakım teknisyenleri, genel olarak özel hastane ve de polikliniklerde, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ile birlikte özel ambulans servislerinde ve özel tıp merkezleri acil servisleri ve yoğun bakım alanlarında da iş bulabilirler. Buna ek olarak özel sektörde bu sağlık teknisyenleri sağlık alanında rahat bir şekilde de iş bulmak ile birlikte kamu alanında pek fazla branşta istihdam edilmektedir. Bu nedenle sağlık bakım teknisyenlerinin genel olarak iş olanakları oldukça fazladır.