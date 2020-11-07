Seracılık (Myo) Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Seracılık bölümü üniversitelerin meslek Yüksek Okulu kapsamında 2 yıllık olarak eğitim vermektedir. Bu bölüm öğrencileri sadece TYT puanına göre almaktadır. TYT puanlarına göre alım yapan Seracılık bölümünden mezun olabilmek için tüm mezuniyet şartlarının yerine getirilmesi gerekir.



Seracılık Bölümü Nedir?



Ülkemizde pek çok meyve ve sebze yetiştirilmektedir. Bu anlamda pek çok farklı teknikler uygulanır. Bu işler genellikle Seracılık Mezunu kişilerin görevleri olmaktadır. Mevsim beklemeksizin çiçek ve sebze üretimini mümkün kılan alanların hazırlanması ve bu alanlarda yetiştiriciliğin gerçekleştirilir hale gelmesi için tekniklere hakim ve işgücü yetiştirmeyi amaçlayan bölüm Seracılık bölümüdür. 2 yıllık bir eğitim süresi bulunan Seracılık bölümünde bu alana pek çok uzman kişiler yetiştirilmektedir.



Seracılık Bölümü Dersleri Nelerdir?



Seracılık bölümü ülkemizde önemli bölümlerden birisidir. Pek çok öğrenci tarafından araştırılan Seracılık bölümü eğitim almayı düşünen öğrenciler 2 yıl boyunca şu derslerden sorumlu olurlar:



- Genel Seracılık Dersi

- Bitki Ekolojisi Dersi

- Bahçe Bitkileri Temel Bilgileri Dersi

- Serada Sulama Teknikleri Dersi

- Serada Üretim Teknikleri Dersi

- Serada Toprak Verimliliği Dersi

- Serada Isıtma Soğutma Yöntemleri Dersi

- Tarım Ekonomisi Dersi

- Uygulamalı Seracılık Dersi

- Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Dersi

- Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Dersi

- Sera Bitkileri Hastalıkları Dersi

- Sera Bitkileri Zararları Dersi

- Bitki Fizyolojisi Dersi

- Sera Bitki Beslenme Bozuklukları Dersi

- Sera Ürünlerinin Pazarlanması Dersi



Seracılık bölümü öğrencileri başta bu dersler olmak üzere daha pek çok dersten sorumlu olurlar. Bu dersleri başarılı olarak tamamlayan öğrenciler Seracılık ön lisans Diploması elde etmeyi hak kazanırlar. Ayrıca Seracılık bölümünde okuyup 4 yıllığa tamamlamak isteyen öğrenciler DGS sınavına girerek elde edecekleri puan ile pek çok bölümde okuyabilirler.



Seracılık Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Ülkemizde seracılık oldukça gelişmiş bir alandır. Seralarda sebze ve çiçek üretimi konusunda çalışmalar gerçekleştirilir. Üretim yapılan seraların durumlarını kontrol etmek ve problemlere çözüm üretmek Seracılık bölümü mezunu kişilerin görevleri olmaktadır.



Seracılık Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Ülkemiz bulunduğu konum itibari ile birbirinden farklı bitki örtüsüne sahiptir. Ülkemizin sınırlarında gün geçtikçe seracılık popüler hale gelmeye başlamıştır. Bu nedenle Seracılık bölümü ülkemiz açısından oldukça önemli bir bölümdür. Bu bölümden mezun olan kişiler sebze ve süs bitki seraları, tohum, gübre, sulama ekipmanları mağazalarında çalışabilirler.



Ülkenin ilgili devlet daireleri ile birlikte özel kuruluşlarda da teknik personel olarak çalışma imkanına sahiplerdir. Ayrıca Seracılık teknikerleri devlet veya tüzel kişi ya da kurumlara ait seralarda çalışabilir ve isterler ise kendilerine özel seralar kurabilirler. Devlet dairelerinde çalışabilmeleri için mezun olan öğrencilerin Kamu Personeli Seçme Sınavına girmeleri gerekir. Elde edilecek olan puan belirleyici olacaktır.