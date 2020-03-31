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    HaberlerKariyer Haberleri Sosyal izolasyon müzik dinleme alışkanlıklarını değiştirdi
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    31.03.2020 - 11:21 |

    Sosyal izolasyon müzik dinleme alışkanlıklarını değiştirdi

    Corona virüs salgını nedeniyle dünya genelinde milyarlarca insan evlerine kapanmış durumda. Evinde çalışanların yanı sıra vaktini müzik dinleyip film izleyenlerin ve kitap okuyanların sayısı da. Peki bu dönemde müzik dinleme alışkanlıkları değişti mi? İnsanlar karantina günlerinde neler dinliyor?

    Sosyal izolasyon müzik dinleme alışkanlıklarını değiştirdi

    Dünyanın çoğunun evde kalmaya kendini adadığı Mart ayının ortalarından itibaren, dijital platform Spotify, müzik dinleme alışkanlıkları üzerine bir araştırma yaptı.

    The Police’in “Don’t Stand So Close to Me” adlı şarkısı geçtiğimiz haftalarda yükselişe geçerek dinlenme oranında yüzde 135 artış yakaladı.

    Podcastlere ilgi arttı

    Bu süreçte yeni podcast’ere ilgi arttı. Bu amaçla platformda COVID-19 sekmesi oluşturdu. Kullanıcılar, Coronavirus: Fact vs. Fiction (CNN), Coronavirus Global Update (BBC) ve  Don’t Touch Your Face (Foreign Policy) gibi podcast yayınlarına sık sık göz atıyor.

    Kullanıcıların müzik modu “chill” müzik

    İnsanlar kendi çalma listelerine daha fazla “chill” müzikler ekliyor – yani daha akustik, daha az dansa yönelik ve daha önce eklenen müziklere göre daha az enerjili müzikler. Buna ek olarak, daha enstrümantal, vokal sesi yerine enstrüman seslerinin ön planda olduğu müzikler tercih ediliyor.

    Sanatçıların canlı konserlerinin dinlenmesinde artış yaşanıyor

    Turne ve konserlerin iptal edildiği bu günlerde, çoğu sanatçı online olarak canlı konserlerde sahne almaya başladı. Bunun akabinde kullanıcılar, aynı canlı konserlerde olduğu gibi sanatçıların online konserlerini dinledikten sonra Spotify’a yöneliyor ve sanatçının şarkılarını dinlemeye devam ediyor. James Blake, Indigo Girls, Ben Gibbard, Chloe x Halle, Code Orange ve Jewel gibi sanatçılar, bugüne kadar dinlenme oranı artan pek çok isimden bazıları.

    İnsanların balkonlarda söyledikleri şarkılar dinlemelere ilham oluyor

    İtalya ve İspanya’da insanlar, özellikle de sağlık çalışanları ve ilk müdahale ekiplerinin onuruna apartman balkonlarından ve pencerelerden hep birlikte şarkı söylüyor. İtalya’da özellikle söylenen iki şarkı diğerlerini sollamış durumda: 13 Mart’ta “Abbracciame” adlı şarkının dinlenme oranı yüzde 820 artarken, 14 Mart tarihinde ise “Azzurro” yüzde 715 oranında dinlenme artışı yaşadı. İspanya’da, 15 Mart tarihinde Duo Dinamico’nun 80’ler şarkısı Resistiré (I will resist), görüntülerin sosyal medyada dönmesiyle ile birlikte dinlenme oranında yüzde 435 sıçrama yaşadı.

    Sosyal izolasyon müzik dinleme alışkanlıklarını değiştirdi

    İlçeye inen dağ keçilerini görüntüledi, sözleri gülümsettiERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde, koronavirüs nedeniyle vatandaşların evlerinde kalmasının ardından dağ keçileri ilçe yakınlarına kadar indi. Rehber ve fotoğrafçı Şevket Gültekin ilçeye inen dağ keçilerini görüntüledi. Gültekin'in dağ keçilerine seslenmesi gülümsetti.
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