Sosyal izolasyon müzik dinleme alışkanlıklarını değiştirdi

Dünyanın çoğunun evde kalmaya kendini adadığı Mart ayının ortalarından itibaren, dijital platform Spotify, müzik dinleme alışkanlıkları üzerine bir araştırma yaptı.

The Police’in “Don’t Stand So Close to Me” adlı şarkısı geçtiğimiz haftalarda yükselişe geçerek dinlenme oranında yüzde 135 artış yakaladı.

Podcastlere ilgi arttı

Bu süreçte yeni podcast’ere ilgi arttı. Bu amaçla platformda COVID-19 sekmesi oluşturdu. Kullanıcılar, Coronavirus: Fact vs. Fiction (CNN), Coronavirus Global Update (BBC) ve Don’t Touch Your Face (Foreign Policy) gibi podcast yayınlarına sık sık göz atıyor.

Kullanıcıların müzik modu “chill” müzik

İnsanlar kendi çalma listelerine daha fazla “chill” müzikler ekliyor – yani daha akustik, daha az dansa yönelik ve daha önce eklenen müziklere göre daha az enerjili müzikler. Buna ek olarak, daha enstrümantal, vokal sesi yerine enstrüman seslerinin ön planda olduğu müzikler tercih ediliyor.

Sanatçıların canlı konserlerinin dinlenmesinde artış yaşanıyor

Turne ve konserlerin iptal edildiği bu günlerde, çoğu sanatçı online olarak canlı konserlerde sahne almaya başladı. Bunun akabinde kullanıcılar, aynı canlı konserlerde olduğu gibi sanatçıların online konserlerini dinledikten sonra Spotify’a yöneliyor ve sanatçının şarkılarını dinlemeye devam ediyor. James Blake, Indigo Girls, Ben Gibbard, Chloe x Halle, Code Orange ve Jewel gibi sanatçılar, bugüne kadar dinlenme oranı artan pek çok isimden bazıları.

İnsanların balkonlarda söyledikleri şarkılar dinlemelere ilham oluyor

İtalya ve İspanya’da insanlar, özellikle de sağlık çalışanları ve ilk müdahale ekiplerinin onuruna apartman balkonlarından ve pencerelerden hep birlikte şarkı söylüyor. İtalya’da özellikle söylenen iki şarkı diğerlerini sollamış durumda: 13 Mart’ta “Abbracciame” adlı şarkının dinlenme oranı yüzde 820 artarken, 14 Mart tarihinde ise “Azzurro” yüzde 715 oranında dinlenme artışı yaşadı. İspanya’da, 15 Mart tarihinde Duo Dinamico’nun 80’ler şarkısı “Resistiré” (I will resist), görüntülerin sosyal medyada dönmesiyle ile birlikte dinlenme oranında yüzde 435 sıçrama yaşadı.