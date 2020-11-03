Tercüman (Çevirmen) Nedir, Nasıl Olunur? Tercümanlık Mezunu Ne İş Yapar?

Günümüzde en popüler mesleklerinden birisi de tercümanlık mesleği olmaktadır. Tercümanların en önemli görevlerinden birisi farklı dillerde çeviri yapmaktır.

Tercümanlık Nedir?

Tercümanlık bütün dillerin çeviri teorisi, tanımı, kültürü ve uygulaması ile ilgilenen bir meslek grubudur. Yaptıkları çeviriler sadece kültürler arası aktarım olarak yapmamaktadır. Aynı zamanda kültürler arası iletişim olarak da incelemektedir. Ayrıca tercümanlık karşılaştırmalı edebiyat, kültürel çalışmalar, bilgisayar bilimi, dilbilim, tarih ve felsefe gibi alanlarda da değinilen disiplinler arası olarak da tanımlanabilir.

Çeviri ile tercümanlık ayrı alanlardan oluşmaktadır. Günümüzde diller ve kültürel arasında verimli, empatik bir ilişki gerekmesi nedeniyle çeviriler her zaman olduğundan daha da önemli bir hal almıştır.

Tercüman Ne İş Yapar?

Tercümanların kariyer seçenekleri oldukça fazladır. Bu seçenekler arasında bazıları ise şunlardır:

- Dil araştırma kurumları

- Çeviri ofisleri

- Spor klüpleri

- Yayın evleri

- Konsolosluklar

- Elçilikler

- Televizyon kanalları

Bu alanlar tercümanların çalıştıkları işlerden bazılarıdır. Bunlar dışında tercümanların çalışabileceği farklı alanlar da bulunmaktadır. Devletin ilgili bakanlıklarında istihdam olanakları da bulunur. Ek olarak KPSS sınavlarına girerek kamu kuruluşlarında da çalışma olanaklarına sahiplerdir.

Tercüman mezunları anlıktan yazılıya kadar birçok dil ve konularda çeviriler yapmaktadır. Çevirilerin yapıldığı dillerin ve ülkelerin kültürlerine hakimiyet oldukça önemlidir. Bu nedenle tercümanlar diller arasında ülkelerin kültürlerine hakim olmaları sebebiyle ülkeler arasında bir kültürel geçiş de sağlamaktadır.

Tercüman Nasıl Olunur?

Tercümanlığın en önemli şartı üniversite mezunu olmaktır. Tercüman olabilmek için 4 yıllık lisans mezunu olunması gerekir. Üniversitelerde bu alanda bazı bölümler yer almaktadır. Üniversitelerin Mütercim Tercümanlık ya da Alman Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı gibi bölümlerinden mezun olunması halinde tercümanlık yapılabilir. Tercüman olabilmek için aranan nitelikler şunlardır:

- Yabancı dillerde sözlü ve yazılı hakimiyet olunması gerekir.

- Zamanlama becerisi ile beraber iş programlaması beceri bulunmalıdır.

- İletişim kabiliyeti yüksek olmalıdır.

- Yazım ve noktalama kurallarına hakim olmalıdır.

- Dilbilgisi kurallarına dikkat etmelidir.

- Çoklu görevlerde dikkat becerisine hakim olmalıdır.

Tercüman olmak isteyenler bu becerilere sahip olup gerekli lisans bölümünü başarılı bir şekilde bitirmelidir. Bölümünü başarı ile bitirim diplomasını alan kişiler tercüman olabilirler.

Tercümanın Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Mütercim ve tercümanlık arasında sözlü ve yazılı metinlerde çevirme gibi farklılıkla bulunmaktadır. Fakat ikisinin de görev ve sorumlulukları aynıdır. Bu görev ve sorumlulukları şu şeklide açıklayabiliriz:

- Kaynak dillerdeki kavramları çevrilecek dildeki kavramlara dönüştürmek.

- Çevrilen cümleleri net bir şekilde iletmek

- Çevrim yapılacak metinleri teslim tarihlerine uygun şekilde hazırlanmasını sağlamak

- Hukuki, teknik, bilimsel ve kültürel ifadeleri araştırmak

- uzmanlık kavramlarını anlamak için konunun uzman kişilerine danışmak

- Çevrilmiş olan içeriğin orijinal anlamının iletilmesini sağlamak mütercim ve tercümanların belli başlı görev ve sorumlulukları arasında bulunmaktadır.