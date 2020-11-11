Tıp Mühendisliği Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?
Tıp mühendisliği, tıpta kullanılan cihaz, şey ve meteryallerin tasarlanması, üretilmesi, işletilmesi ve malzemelerin daha da geliştirilmesini sağlayan profesyonel elemanları yetiştirmeyi amaçlar. Yaşam ve ölüm arasında köprü kuran tıp alanında kullanılan mühendislik temel bilgisine sahip olan kişiler tıp mühendisliğinde yetiştirilir. Tıp mühendisliği nedir? Nasıl olunur? Tıp mühendisliği mezunları ne iş yapar? Sorularının cevaplarını sizler için derledik.
Tıp mühendisliği, ülkemizde yeni ortaya çıkan bir mühendislik dalıdır. Türkiye’deki ilk tıp mühendisliği Karabük üniversitesinde açıldı.
Tıp Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?
Biyomedikal
İnsan anatomisi
İnsan fizyolojisi
Tıbbi terminoloji
Tıbbi biyotik
Cihaz ve ölçüm
Biyokimya ve cihazları
Genetik
Klinik mühendisliği
Tıbbi cihaz ve sistem tasarımı
Tıp mühendisliği
Tıbbi görüntüleme yöntemleri
dersleri tıp mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilere gösterilir. Bu şeylerle öğrencilere hem tıp hem de mühendislik bilgisi veriliyor. Tıp alanında kullanılacak tüm malzemelerin üretilmesi, tasarlanması ve işletilmesi için gerekli olan tüm dersler bu bölümde gösterilir.
Tıp Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Tıp mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler, tıpla alakalı cihazların üretimini, tasarımını ve işletimini yapar. Aynı zamanda malzemeleri araştırarak gerekli malzemeleri bir araya getirmek için gerekli sistemleri oluşturur. Tıp mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler, hem tıp hem de mühendislik bilgisine sahip olur. Ülkemizde yeni bir bölüm olan tıp mühendisliği, son zamanlarda daha yeni bir bölüm olduğu için düşük puanlarla öğrenci kabul etse de popülerliğini her geçen gün arttırıyor.
Tıbbi mühendislerin başlıca görevleri;
İnsanların hareket kapasitesini analiz etmek
Protez tasarımları ve üretimi yapmak
Omurilik zedelenmesine yönelik hastaların hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapmak
Hastalık tespit etmek
Uzuv hareketleri için farklı elektrik simülasyonları oluşturmak
Tıp Mühendisi Nasıl Olunur?
Tıp mühendisi olmak için üniversite sınavına girerek sayısal puan türünden yeterli puan almanız gerekir. Tıp mühendisliği okumak isteyen birinin sayısal hafızası iyi olmalıdır. Bu bölüme yerleştikten sonra 4 yıllık lisans bölümü okuduktan sonra mezun olan öğrenciler tıp mühendisi unvanı ile lisans diploması almaya hak kazanırlar.
Bu bölümden mezun olabilmek için 2 yaz dönemi boyunca staj yapmak da zorunlu tutuluyor. Tıp mühendisliği; makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliği bölümünden mezun olanlar da gerekli eğitimleri aldıktan sonra tıp mühendisliği unvanı kazanabilirler.
Tıp Mühendisinin Çalışabileceği İş Alanları
Vücut implantlarının üretildiği tesisler
Diyaliz makineleri üretim tesisi
Tıbbi görüntüleme cihazları üreten şirketler
Özel hastaneler ve devlet hastaneleri
Elektrod ve kalp pili üreten firmalar
Radyoterapi sistemleri ve Radyodiagnostik firmalar
İlaç şirketleri
Tıp Mühendisleri Ne Kadar Maaş Alır?
Tıp mühendislerinin maaşları çalışan kişinin bulunduğu departmana, sektöre ve tecrübe yılına göre değişir. Okuldan yeni mezun olmuş ve sektöre yeni atılmış bir tıp mühendisi, yaklaşık 2700 TL maaş ile başlar.
Devlet kurumlarında işe yeni başlayacak olan bir tıp mühendisi ise işe başlarken 3300 TL civarında maaş alır. Kendini alanında geliştirmiş olan ve önemli yerlerde çalışarak deneyim kazanan bir tıp mühendisi ise, 4000 TL ile 5000 TL arasında maaş alır. Yabancı dil bilen tıp mühendisleri ise, diğerlerine göre biraz daha çok maaş alır.