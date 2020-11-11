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    HaberlerKariyer Haberleri Tıp Mühendisliği Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?
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    11.11.2020 - 03:57 |

    Tıp Mühendisliği Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

    Tıp mühendisliği, tıpta kullanılan cihaz, şey ve meteryallerin tasarlanması, üretilmesi, işletilmesi ve malzemelerin daha da geliştirilmesini sağlayan profesyonel elemanları yetiştirmeyi amaçlar. Yaşam ve ölüm arasında köprü kuran tıp alanında kullanılan mühendislik temel bilgisine sahip olan kişiler tıp mühendisliğinde yetiştirilir. Tıp mühendisliği nedir? Nasıl olunur? Tıp mühendisliği mezunları ne iş yapar? Sorularının cevaplarını sizler için derledik.

    Tıp Mühendisliği Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

    Tıp mühendisliği, ülkemizde yeni ortaya çıkan bir mühendislik dalıdır. Türkiye’deki ilk tıp mühendisliği Karabük üniversitesinde açıldı.

    Tıp Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

    Biyomedikal

    İnsan anatomisi

    İnsan fizyolojisi

    Tıbbi terminoloji

    Tıbbi biyotik

    Cihaz ve ölçüm

    Biyokimya ve cihazları

    Genetik

    Klinik mühendisliği

    Tıbbi cihaz ve sistem tasarımı

    Tıp mühendisliği

    Tıbbi görüntüleme yöntemleri

    dersleri tıp mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilere gösterilir. Bu şeylerle öğrencilere hem tıp hem de mühendislik bilgisi veriliyor. Tıp alanında kullanılacak tüm malzemelerin üretilmesi, tasarlanması ve işletilmesi için gerekli olan tüm dersler bu bölümde gösterilir.

    Tıp Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

    Tıp mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler, tıpla alakalı cihazların üretimini, tasarımını ve işletimini yapar. Aynı zamanda malzemeleri araştırarak gerekli malzemeleri bir araya getirmek için gerekli sistemleri oluşturur. Tıp mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler, hem tıp hem de mühendislik bilgisine sahip olur. Ülkemizde yeni bir bölüm olan tıp mühendisliği, son zamanlarda daha yeni bir bölüm olduğu için düşük puanlarla öğrenci kabul etse de popülerliğini her geçen gün arttırıyor.

    Tıbbi mühendislerin başlıca görevleri;

    İnsanların hareket kapasitesini analiz etmek

    Protez tasarımları ve üretimi yapmak

    Omurilik zedelenmesine yönelik hastaların hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapmak

    Hastalık tespit etmek

    Uzuv hareketleri için farklı elektrik simülasyonları oluşturmak

    Tıp Mühendisi Nasıl Olunur?

    Tıp mühendisi olmak için üniversite sınavına girerek sayısal puan türünden yeterli puan almanız gerekir. Tıp mühendisliği okumak isteyen birinin sayısal hafızası iyi olmalıdır. Bu bölüme yerleştikten sonra 4 yıllık lisans bölümü okuduktan sonra mezun olan öğrenciler tıp mühendisi unvanı ile lisans diploması almaya hak kazanırlar.

    Bu bölümden mezun olabilmek için 2 yaz dönemi boyunca staj yapmak da zorunlu tutuluyor. Tıp mühendisliği; makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliği bölümünden mezun olanlar da gerekli eğitimleri aldıktan sonra tıp mühendisliği unvanı kazanabilirler.

    Tıp Mühendisinin Çalışabileceği İş Alanları

    Vücut implantlarının üretildiği tesisler

    Diyaliz makineleri üretim tesisi

    Tıbbi görüntüleme cihazları üreten şirketler

    Özel hastaneler ve devlet hastaneleri

    Elektrod ve kalp pili üreten firmalar

    Radyoterapi sistemleri ve Radyodiagnostik firmalar

    İlaç şirketleri

    Tıp Mühendisleri Ne Kadar Maaş Alır?

    Tıp mühendislerinin maaşları çalışan kişinin bulunduğu departmana, sektöre ve tecrübe yılına göre değişir. Okuldan yeni mezun olmuş ve sektöre yeni atılmış bir tıp mühendisi, yaklaşık 2700 TL maaş ile başlar.

    Devlet kurumlarında işe yeni başlayacak olan bir tıp mühendisi ise işe başlarken 3300 TL civarında maaş alır. Kendini alanında geliştirmiş olan ve önemli yerlerde çalışarak deneyim kazanan bir tıp mühendisi ise, 4000 TL ile 5000 TL arasında maaş alır. Yabancı dil bilen tıp mühendisleri ise, diğerlerine göre biraz daha çok maaş alır.

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