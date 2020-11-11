Tıp Mühendisliği Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Tıp mühendisliği, ülkemizde yeni ortaya çıkan bir mühendislik dalıdır. Türkiye’deki ilk tıp mühendisliği Karabük üniversitesinde açıldı.



Tıp Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Biyomedikal

İnsan anatomisi

İnsan fizyolojisi

Tıbbi terminoloji

Tıbbi biyotik

Cihaz ve ölçüm

Biyokimya ve cihazları

Genetik

Klinik mühendisliği

Tıbbi cihaz ve sistem tasarımı

Tıp mühendisliği

Tıbbi görüntüleme yöntemleri

dersleri tıp mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilere gösterilir. Bu şeylerle öğrencilere hem tıp hem de mühendislik bilgisi veriliyor. Tıp alanında kullanılacak tüm malzemelerin üretilmesi, tasarlanması ve işletilmesi için gerekli olan tüm dersler bu bölümde gösterilir.



Tıp Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?



Tıp mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler, tıpla alakalı cihazların üretimini, tasarımını ve işletimini yapar. Aynı zamanda malzemeleri araştırarak gerekli malzemeleri bir araya getirmek için gerekli sistemleri oluşturur. Tıp mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler, hem tıp hem de mühendislik bilgisine sahip olur. Ülkemizde yeni bir bölüm olan tıp mühendisliği, son zamanlarda daha yeni bir bölüm olduğu için düşük puanlarla öğrenci kabul etse de popülerliğini her geçen gün arttırıyor.



Tıbbi mühendislerin başlıca görevleri;

İnsanların hareket kapasitesini analiz etmek

Protez tasarımları ve üretimi yapmak

Omurilik zedelenmesine yönelik hastaların hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapmak

Hastalık tespit etmek

Uzuv hareketleri için farklı elektrik simülasyonları oluşturmak

Tıp Mühendisi Nasıl Olunur?



Tıp mühendisi olmak için üniversite sınavına girerek sayısal puan türünden yeterli puan almanız gerekir. Tıp mühendisliği okumak isteyen birinin sayısal hafızası iyi olmalıdır. Bu bölüme yerleştikten sonra 4 yıllık lisans bölümü okuduktan sonra mezun olan öğrenciler tıp mühendisi unvanı ile lisans diploması almaya hak kazanırlar.



Bu bölümden mezun olabilmek için 2 yaz dönemi boyunca staj yapmak da zorunlu tutuluyor. Tıp mühendisliği; makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve elektrik elektronik mühendisliği bölümünden mezun olanlar da gerekli eğitimleri aldıktan sonra tıp mühendisliği unvanı kazanabilirler.



Tıp Mühendisinin Çalışabileceği İş Alanları

Vücut implantlarının üretildiği tesisler

Diyaliz makineleri üretim tesisi

Tıbbi görüntüleme cihazları üreten şirketler

Özel hastaneler ve devlet hastaneleri

Elektrod ve kalp pili üreten firmalar

Radyoterapi sistemleri ve Radyodiagnostik firmalar

İlaç şirketleri

Tıp Mühendisleri Ne Kadar Maaş Alır?



Tıp mühendislerinin maaşları çalışan kişinin bulunduğu departmana, sektöre ve tecrübe yılına göre değişir. Okuldan yeni mezun olmuş ve sektöre yeni atılmış bir tıp mühendisi, yaklaşık 2700 TL maaş ile başlar.



Devlet kurumlarında işe yeni başlayacak olan bir tıp mühendisi ise işe başlarken 3300 TL civarında maaş alır. Kendini alanında geliştirmiş olan ve önemli yerlerde çalışarak deneyim kazanan bir tıp mühendisi ise, 4000 TL ile 5000 TL arasında maaş alır. Yabancı dil bilen tıp mühendisleri ise, diğerlerine göre biraz daha çok maaş alır.