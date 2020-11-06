Uluslararası Ticaret Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?
Uluslararası ticaret bölümü, özel ve devlet üniversitelerinde yaygın olarak okutulan bölümler arasında yer alır. Son zamanlarda popülaritesi artan uluslararası ticaret bölümünü uluslararası ilişkiler bölümü ile karıştırılmamalıdır. Uluslararası ticaret bölümü nedir? Dersleri nelerdir? Uluslararası ticaret bölümü mezunları ne iş yapar? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Uluslararası ticaret bölümü, yeni geliştirilen ticaret yöntemlerine kolay ayak uydurabilmek, çalışılan kurumu finansal açıdan geliştirebilmek, mesleki becerilerini işinde kullanabilen öğrenciler yetiştirebilmektir.
Uluslararası Ticaret Bölümü Dersleri Nelerdir?
Uluslararası ticaret bölümü öğrencileri, sayısal, işletme ve pazarlama gibi çeşitli dersleri görüyor. Tercihini Uluslararası Ticaret Bölümünden yana kullanacak olan adayların göreceği dersler;
Ticari İletişim
İşletme Matematiği
Uluslararası Ekonomi Hukuku
Yönetim ve Organizasyon
Risk ve sigorta
Pazarlama Prensipleri
İnsan Kaynakları Yönetimi
Uluslararası Finans Sistemleri ve Kurumları
Uluslararası Ticaret Lojistiği ve Ulaşım
Tüm bu dersleri görerek 4 yıl boyunca başarı ile tüm dersleri geçen öğrenciler Uluslararası Ticaret Lisans Diplomasını almaya hak kazanır. Mezun olduktan sonra da “Dış Ticaretçi” unvanını alırlar.
Uluslararası Ticaret Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun olan kişiler çalıştıkları kurum içinde pek çok farklı pozisyonda ve finans yönetim bölümünde görev alıyor. Şirket içi finans planlaması ve denetlenmesi, yönetim ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve insan kaynaklarının kullanımı gibi pek çok alanda rahatlıkla iş bulabilirler. Uluslararası Ticaret Bölümü mezunlarının çalıştığı başlıca alanlar;
Lojistik şirketler
Bankalar
Kamu
İhracat ve İthalat Şirketleri
Uluslararası Ticaret Bölümü Mezunları Maaşları
Uluslararası ticaret bölümü mezunları özel sektörde asgari ücretin biraz fazlası ile işe başlarlar. Bu işte deneyim kazandıkça maaşınız da artar. Bunun yanı sıra gidilen seyahatler için ayrıca ücret ödenir. Bu bölüm mezunlarına talep her geçen gün arttığı için işe yeni başlayanların maaşları da çok kısa bir süre içinde artıyor. Bu bölümü okuyan kişilerin maaşları, kendilerini ne kadar geliştirdiğine bağlı olarak değişir.
Uluslararası Ticaret Bölümü okuyan kişiler rahatlıkla yurtdışı kaynaklı şirketlerde dolgun bir maaş ile çalışabilir. Aynı zamanda memur olmak isteyen kişiler, KPSS’den iyi bir puan alarak arandıktan sonra dolgun bir maaş ile çalışmaya başlar. Uluslararası Ticaret Bölümü mezunları için kamuda zaman zaman ilgili Bakanlıklarda kadro açılıyor. Bu ilanları yakından takip ederek Bakanlıkların istediği şartları sağlayarak kamuda pek çok pozisyonda çalışma imkanı bulabilirsiniz.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Lojistik, bilgi, hizmet, ürün, para gibi ticari varlıkların ülkeler ya da şehirler arasında gerçekleşen transferlerde ürünün üretilmesinden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen süreyi temsil eder. Transfer sürecinde olan ürünün paketlenmesi, ambalajlanması, depolanması, gümrüklerin geçişi ve depolanması gibi lojistik uzmanlarının çalışmalarını yürüttüğü bir bölümdür.
Pek çok üniversitede Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü birlikte okutuluyor. Bu da öğrencilerin iş hayatında ok daha iyi yerlere gelmesini sağlıyor. Bu öğrenciler işlerinde kendini geliştirerek, dil öğrenerek ve sertifika alarak kendine değer katabilir ve rakiplerinin bir adım ötesine geçerek daha çok para kazanma imkanını kazanır. Bu bölümden mezun olan kişilerin ticaret esaslarını, uluslararası ticaretin kurallarını çok iyi bilmesi ve ticaret hukukunu eksiksiz bir şekilde öğrenmesi gerekir.