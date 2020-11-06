Uluslararası Ticaret Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Uluslararası ticaret bölümü, yeni geliştirilen ticaret yöntemlerine kolay ayak uydurabilmek, çalışılan kurumu finansal açıdan geliştirebilmek, mesleki becerilerini işinde kullanabilen öğrenciler yetiştirebilmektir.



Uluslararası Ticaret Bölümü Dersleri Nelerdir?



Uluslararası ticaret bölümü öğrencileri, sayısal, işletme ve pazarlama gibi çeşitli dersleri görüyor. Tercihini Uluslararası Ticaret Bölümünden yana kullanacak olan adayların göreceği dersler;

Ticari İletişim

İşletme Matematiği

Uluslararası Ekonomi Hukuku

Yönetim ve Organizasyon

Risk ve sigorta

Pazarlama Prensipleri

İnsan Kaynakları Yönetimi

Uluslararası Finans Sistemleri ve Kurumları

Uluslararası Ticaret Lojistiği ve Ulaşım

Tüm bu dersleri görerek 4 yıl boyunca başarı ile tüm dersleri geçen öğrenciler Uluslararası Ticaret Lisans Diplomasını almaya hak kazanır. Mezun olduktan sonra da “Dış Ticaretçi” unvanını alırlar.



Uluslararası Ticaret Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?



Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun olan kişiler çalıştıkları kurum içinde pek çok farklı pozisyonda ve finans yönetim bölümünde görev alıyor. Şirket içi finans planlaması ve denetlenmesi, yönetim ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve insan kaynaklarının kullanımı gibi pek çok alanda rahatlıkla iş bulabilirler. Uluslararası Ticaret Bölümü mezunlarının çalıştığı başlıca alanlar;

Lojistik şirketler

Bankalar

Kamu

İhracat ve İthalat Şirketleri

Uluslararası Ticaret Bölümü Mezunları Maaşları



Uluslararası ticaret bölümü mezunları özel sektörde asgari ücretin biraz fazlası ile işe başlarlar. Bu işte deneyim kazandıkça maaşınız da artar. Bunun yanı sıra gidilen seyahatler için ayrıca ücret ödenir. Bu bölüm mezunlarına talep her geçen gün arttığı için işe yeni başlayanların maaşları da çok kısa bir süre içinde artıyor. Bu bölümü okuyan kişilerin maaşları, kendilerini ne kadar geliştirdiğine bağlı olarak değişir.



Uluslararası Ticaret Bölümü okuyan kişiler rahatlıkla yurtdışı kaynaklı şirketlerde dolgun bir maaş ile çalışabilir. Aynı zamanda memur olmak isteyen kişiler, KPSS’den iyi bir puan alarak arandıktan sonra dolgun bir maaş ile çalışmaya başlar. Uluslararası Ticaret Bölümü mezunları için kamuda zaman zaman ilgili Bakanlıklarda kadro açılıyor. Bu ilanları yakından takip ederek Bakanlıkların istediği şartları sağlayarak kamuda pek çok pozisyonda çalışma imkanı bulabilirsiniz.



Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü



Lojistik, bilgi, hizmet, ürün, para gibi ticari varlıkların ülkeler ya da şehirler arasında gerçekleşen transferlerde ürünün üretilmesinden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen süreyi temsil eder. Transfer sürecinde olan ürünün paketlenmesi, ambalajlanması, depolanması, gümrüklerin geçişi ve depolanması gibi lojistik uzmanlarının çalışmalarını yürüttüğü bir bölümdür.



Pek çok üniversitede Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü birlikte okutuluyor. Bu da öğrencilerin iş hayatında ok daha iyi yerlere gelmesini sağlıyor. Bu öğrenciler işlerinde kendini geliştirerek, dil öğrenerek ve sertifika alarak kendine değer katabilir ve rakiplerinin bir adım ötesine geçerek daha çok para kazanma imkanını kazanır. Bu bölümden mezun olan kişilerin ticaret esaslarını, uluslararası ticaretin kurallarını çok iyi bilmesi ve ticaret hukukunu eksiksiz bir şekilde öğrenmesi gerekir.