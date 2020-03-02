‘Bu yanlışa son verilmeli’

Araç geçiş sırasında büyük bir kaosun yaşandığını ifade eden Akıncı, şunları söyledi:

‘İki topluma da eziyet’

“Dönüşlerde yapmadıkları kimlik kontrolü yapmaya da başladılar. Biri kadın, biri erkek iki polis, uzun kuyruklar oluşturan yüzlerce arabadaki insanların işlemlerini yapmaya çalışıyor; kuşkusuz baş edemiyor. Saatlerdir kuyrukta bekleyenler var. Görevli polis de çaresizliğini ifade etti. Protesto eden korna seslerinin yanı sıra aracını terk edip yaya geçiş yapan çocuklu aileler de var. Sayın Rum Lider Nikos Anastasiades ile yaptığımız görüşmede bu yapılanın koronavirüs mücadelesi değil; iki toplumu birbirinden daha da uzaklaştıracak bir eylem olduğunu ifade etmiştim. Şimdi daha da netleşti. Bu yanlışa bir an önce son verilmesi lazım. Konuyla ilgili Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği makamları ile de temas halinde olmaya devam edeceğiz. Kimsenin keyfi olarak her iki topluma da bu eziyeti çektirmeye hakkı yoktur.”

‘Soru işareti yaratan karar kaldırılmalı’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhüman, Rum yönetiminin sınır kapılarındaki uygulamasını eleştirdi ve Birleşmiş Milletler’in (BM) de devreye girmesiyle soru işaretleri yaratan kararın kaldırılması gerektiğini kaydetti. Erhürman, yaptığı açıklamada “Metehan’daki eziyetin nihayet sona erdirilmiş olması sevindirici. Ama bir yandan da gün boyu yapılan uygulamanın ne kadar gereksiz ve tutarsız olduğunun en açık göstergesidir” dedi. “Bu uygulama koronavirüs riski sebebiyle gerekli olsaydı bitirilemezdi. Gerekli değilse gün boyu sürdürülmemeliydi” diyen Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi yapılması gereken, BM’nin de devreye girmesiyle bu bilimsellikten uzak ve soru işaretleri yaratan kararın kaldırılması ve konunun iki toplumlu komitede bilimsel bir yaklaşımla ele alınması. Sevindirici bir nokta da iki toplumdan bireylerin ortaya koyduğu ortak tepki. Bundan sonra da bu tip anlamsız yaklaşımlarla gereksiz gerginlikler yaratılmasını önlemek için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız.”

‘Ekonomik olarak nefes almamızı istemiyorlar’

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum yönetiminin 4 sınır kapısını kapatmasına sert tepki gösterdi. Özersay, “Rum tarafı bu akıl dışı yaklaşımını çok fazla sürdürmemeli. Rum yönetimi, bizim ekonomik olarak nefes almamızı engellemeye çalışan bu yaklaşımla hiçbir yere varamayacaklar” dedi. “Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin geçiş kapılarına dair tek yanlı ve keyfi uygulaması hem Kıbrıslı Rumlara hem de Kıbrıslı Türklere eziyet etme sonucunu doğurdu” diyen Özersay, “Koronavirüs bahanesi ile atılan adım hiç inandırıcı değildir” ifadesini kullandı. Rum yönetimin Kuzey’den yapılan alışverişten rahatsız olduğunu kaydeden Özersay, “Sadece ülkenin belirli bölgelerinde bulunan ve kapılar kapandığı için ekonomik olarak olumsuz yönde etkilenen vatandaşlarımız, esnafımız var. Özellikle Güzelyurt bölgesi esnafımız, benzin istasyonları, bugün bizimle temasa geçerek rahatsızlıklarını dile getirdiler. Rum tarafı bu politikasını bir hafta geçmesini beklemeksizin gözden geçirmek zorundadır” diye konuştu.

‘Rumlar ekonomik bir savaş sürdürüyor’

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Rum tarafının kara geçiş kapılarına ilişkin yeni uygulamalarının koronavirüsü önlemekle ilgisi olmadığını; Güney’den Kuzey’e turist geçişini engellemek başta olmak üzere ekonomik nedenlere dayandığını belirtti. Yazı bir açıklama yapan Savaşan, KKTC’de herhangi bir koronavirüsü vakasına rastlanmadığının bilindiğini ancak, İranlı öğrencilerin varlığının gerekçe olarak gösterilmeye çalışıldığını ifade etti ve KKTC’de ikamet eden İranlı öğrencilerin kendi ülkeleri ile ilişkilerinin zaten sınırlanmış durumda olduğunu kaydetti. Savaşan, şunları kaydetti: “Rum tarafı, Kuzey Kıbrıs’a günü birlik olarak geçen turistlerden, Larnaka Havaalanı’nı kullanarak KKTC’ye gelenlerden ve kendi yurttaşlarının KKTC’den yaptığı alışverişten duyduğu rahatsızlığı şimdiye kadar çeşitli şekillerde ortaya koydu. Rum tarafı bu geçişleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için zaten bahane arıyordu. Virüsün kendilerine bu fırsatı verdiğini düşünmüş olmalıdırlar.”