The Guardian Game

Kırım’ın ilhakı, Hatay’ın Türkiye’ye bağlanması, Kuzey Kıbrıs’ın gelecek siyasi konusu güncel siyasetimizin ana gündemi haline geldi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajla İngiliz oyununa bilerek ya da bilmeyerek ortak mı oldu, yoksa nisan seçimi için başlattığı siyasi kampanyasının ilk bölümünü mü gerçekleştirdi? The Guardian’ın Rusya ve Kırım ağırlıklı çalışan gazetecisi Harding seçime birkaç ay kala Akıncı mülakatını niçin yapmaktadır? Kuzey Kıbrıs için Kırım örneği ya da Hatay gibi bir konu mu gelecekte gündemdedir de Akıncı’ya çanak soru sorarak Türkiye’ye yüklenmesi için pas vermiştir? Yakın geçmişte yürütülen müzakereler Cumhurbaşkanı Akıncı kontrolünde gerçekleşmiştir. Mustafa Akıncı garantör ülke Türkiye ile çok önemli olan zirvelerde fikir birlikteliği içerisinde Türkiye siyaset kurumunun tam desteğini alarak süreçleri kontrol etmiştir. Olumlu sonlanmayan süreçlerde masayı yıkıp giden federasyon modelli çözüm fikrini öldüren Rum mevkidaşı Anastasiadis’tir. Cumhurbaşkanı Akıncı seçildiği günden itibaren süreci ve evreleri çok iyi bilmektedir. Hatay ve Kırım konularında olan gündemin Kuzey Kıbrıs için kesinlikle olmayacağını Türkiye tarafından düşünülmediğini de çok iyi bilmektedir.



Peki Akıncı ne yapmak istemektedir?



Cumhurbaşkanı Akıncı geçtiğimiz aylarda da Barış Pınarı Harekatı’nı kastederek, “1974’te de adı ‘Barış’tı fakat akan kandı.” diyerek Barış Pınarı Harekatı’nı savaş olarak nitelendirmiş, Türkiye’nin sınır güvenliği için yaptığı askeri harekata ve mantığa zarar vermek istemiştir. The Guardian’a verdiği röportajda da Suriye’deki Fransız mandasına bağlı Hatay Devleti’nin 1939’da referandumla Türkiye’ye bağlanmasını kabul eden Cumhurbaşkanı Sökmen’e atıfla “İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım” demiştir. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu ruh haline gelmesi ve konuşması için çağı, zamanı ve şartları iyi okuyacak ruha sahip olmaması gerekmektedir. Gelinen noktada çözüm üzerine kurduğu Cumhurbaşkanlığı makamı iktidarının çöküş döneminde olduğunu gören Akıncı sapla samanı ayıramayacak konumdadır. İktidarı kaybedecek olmanın verdiği ruh hali kendisini bu duruma getirebilir; fakat yanındaki kebapçı sözcü de mi şartları okuyamamıştır.





Mustafa Akıncı mevcut adaylar içerisinde örgütlü siyasi partisi en zayıf olan adaydır. Bir nevi tabanı olmayan çözüm üzerine kurulan hayallerle seçilmiş bir kişiliktir. Yürüttüğü müzakereler de sonuçsuz kalınca nisan seçimi için kampanya argümanı elinde kalmamıştır. Bu sebeple de Türkiye karşıtlığı ve ilhak kara propagandasına sığınarak hitap ettiği kitleyi diri tutmak, nisan seçimlerinde ikinci tura kalmak hayalindedir. Veyahut da kaybettiğinin farkına varmış olacak ki giderayak mağduru oynayarak emekliliğe geçiş yapmak istemektedir.





Siyaset, sosyal bir bilimdir. Olasılık ve ihtimaller üzerine planlar yapılır ve oyunlar kurulur. Sayın Akıncı; kendi oyununun da ya da The Guardian Game’de figüran olmuştur. Geçmişte yürüttüğü müzakerelerde yanında olan garantör ülkesi Türkiye ve siyaset kurumuna ters düşecek bir manevrayla yanlış yapmıştır. Siyaset yarışında kazanmak ve kaybetmek vardır. Önemli olan ahlaklı ve saygınlığını koruyarak sonuca gitmektir.