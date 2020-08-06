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06.08.2020 - 09:52 |

26. İstanbul Caz Festivali ekranlara geliyor

Cazın önde gelen isimlerini ve müziğin yıldızlarını 26’ncı kez ağırlayan İstanbul Caz Festivali’ndeki unutulmaz konserler, 7 Ağustos tarihinden itibaren her cuma saat 23.45’te TRT Müzik’te müzikseverlerle buluşacak.

26. İstanbul Caz Festivali ekranlara geliyor

Poptan klasik müziğe, rocktan halk müziğe her tarzda müziği izleyiciyle buluşturan TRT Müzik, caz severler için muhteşem bir konserler serisini ekrana getiriyor. 29 Haziran - 18 Temmuz 2019 tarihleri arasında İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilen 26. İstanbul Caz Festivali, yarından itibaren her cuma saat 23.45’te TRT Müzik’te tekrar yayınlanacak. 7 Ağustos Cuma akşamı saat 23.45'te ekranlara gelecek olan ilk bölümde Melanie De Biasio konseri yer alacak.

 

TRT Müzik’te her cuma ekrana gelecek festivalin unutulmaz konserleri arasında; caz, blues ve soul melodilerini ustalıkla bir araya getiren Mélanie de Biasio, ünlü basçı Michael League'in liderliğinde sofistike besteleri çığır açıcı bir emprovizasyon stiliyle birleştiren Snarky Puppy, genç neslin en yaratıcı caz müzisyenlerinden, yapımcı, besteci ve davulcu Makaya McCraven, reggae, soul, afro-be Nubiyan Twist, “crooner” (erkek caz şarkıcısı) geleneğinin ülkemizdeki en başarılı temsilcilerinden Ömür Göksel, ödüllü piyanist Bugge Wesseltoft, klavyeci Dan Berglund ve basçı Magnus Öström’den oluşan RYMDEN ile Avusturya’nın en heyecan verici caz topluluklarından Shake Stew yer alıyor.

 

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