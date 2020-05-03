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03.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

300 yıl önceki şenliğe yolculuk

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Arka Oda’da gerçekleşen ilk etkinliğin ardından konuşmalarını, pandemi dönemi süresince çevirimiçi olarak yapacak.

300 yıl önceki şenliğe yolculuk

Bursiyer Konuşmaları’nın ikincisi, doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Sanat, Mimarlık ve Görsel Kültür Tarihi bölümünde tamamlayan Sinem Erdoğan İşkorkutan’ın katılımıyla gerçekleşecek. 1720 yılının sonbaharında III. Ahmed’in dört oğlunun sünnet edilmesi sebebiyle, İstanbul’da üç hafta boyunca devam eden görkemli şenliğin ele alınacağı konuşma, dinleyicileri bundan 300 yıl öncesine doğru bir yolculuğa çıkaracak.

Sinem Erdoğan İşkorkutan’ın “İstanbul’da 1720 Sûr-ı Hümâyun’u: Yeni Kaynaklar Işığında Bir Osmanlı Şenliğinin Bütünsel Analizi” başlıklı konuşması, 14 Mayıs Perşembe günü saat 18.00’de Zoom uygulaması üzerinden izlenebilir. Etkinliğe rezervasyon formunu doldurarak kayıt olunabiliyor. 


300 yıl önceki şenliğe yolculuk


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